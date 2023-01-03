"Третій гол не повинен бути зарахований, це так просто. Якщо ви коли-небудь грали у футбол і брали участь у спринті, то розумієте – вас трохи штовхнули, ви падаєте, тому що не можете втримати рівновагу. Ось як це буває, і ви могли бачити це.

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Не бачу сенсу щось доводити суддям. Насправді це те саме, що я розмовляв би зі своєю мікрохвильовкою. Ви не отримуєте жодної відповіді, завжди одне й те саме. Перед початком сезону вони дають нам поради, що гравці повинні бути обережні в такі моменти, тому що судді стежитимуть за цим. Потім ви бачите ці ігри, коли майже все дозволено. Це завжди на межі", – цитує Клоппа Goal.

Додамо, що поразка залишила Ліверпуль на відстані 4 очок від зони ЛЧ, але МЮ завтра може наростити відрив до 7 пунктів.

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