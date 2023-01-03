"Третий гол не должен быть засчитан, это так просто. Если вы когда-нибудь играли в футбол и участвовали в спринте, то понимаете – вас немного толкнули, вы падаете, потому что не можете удержать равновесие. Вот как это бывает, и вы могли видеть это.

Тройное фиаско вице-чемпиона мира в видеообзоре матча Брентфорд – Ливерпуль – 3:1

Не вижу смысла что-либо доказывать судьям. На самом деле это то же, что я бы разговаривал со своей микроволновкой. Вы не получаете никакого ответа, всегда одно и то же. Перед началом сезона они дают нам советы, что игроки должны быть осторожны в такие моменты, потому что судьи будут следить за этим. Затем вы видите эти игры, когда почти все позволено. Это всегда на грани", – цитирует Клоппа Goal.

Добавим, что поражение оставило Ливерпуль в 4 очках от зоны ЛЧ, но МЮ завтра может нарастить отрыв до 7 пунктов.

Ливерпуль сенсационно проиграл Брентфорду, продолжив ужасную серию – Конате привёз два гола, Нуньес запорол супермомент