Ліверпуль відставав від зони Ліги чемпіонів на чотири очки, тож у виїзному поєдинку проти Бретфорда підопічним Юргена Клоппа була потрібна тільки перемога. Втім, перший тайм виявився провальним для мерсисайдців.

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Атака гостей виглядала доволі непогано, але моментів виникало небагато, та й ті було змарновано. Удар Ван Дейка головою після подачі з кутового на 3-й хвилині парирував Райя (хоча там був офсайд), а вихід Нуньєса віч-на-віч на 8-й хвилині завершився влучанням у захисника...

Крім того, в середині тайму Окслейд-Чемберлейн п'яткою скинув м'яч на лівий край штрафного під удар Цімікасу. Костас стріляв у ближній кут, однак Райя врятував "джмелів"! А чогось цікавішого у Ліверпуля і не було.

Натомість, Брентфорд раз за разом тікав у контратаки, особливо ефективно прориваючись через лівий фланг оборони суперника. Одна з них на 18-й хвилині завершилась ривком Мбеумо на побачення з Аліссоном – Браян пробив у ближній кут, але голкіпер парирував! Втім, подальша подача з кутового призвела до взяття воріт. Мбеумо виконав навіс, а м'яч рикошетом від Конате залетів у сітку. 1:0!

Ще один прорив правим флангом на 26-й хвилині завершився пострілом Єнсена з правого краю карного майданчика. М'яч влучив у Алькантару й вилетів на кутовий, який призвів до метушні й голу Вісси – втім, його скасували через офсайд. Як і гол Вісси на 39-й хвилині після чергового корнера (пробив з розвороту, але знову заліз у офсайд).

Зрештою, контратака Брентфорда на 42-й хвилині призвела до третього гола Вісси. Цього разу все було чисто – Мбеумо отримав закидання на правий фланг і скинув м'яч під крос Єнсену, а Йоан спокійно замкнув точним ударом головою під ближню стійку. Аліссон вибив м'яч, але той вже перетнув лінію воріт. 2:0!

Юрген Клопп у роздягальні вдався до радикальних кроків, організувавши потрійну заміну. Німець зняв з пробігу Елліота, Цімікаса та самого Ван Дейка, випустивши Кейта, Робертсона й Матіпа. Перестановки подіяли – вже на старті другого тайму Ліверпуль повернувся у гру.

Всього за дві хвилини по перерві сталося неймовірне – Нуньєс забив! Дарвін отримав шикарне закидання від Фабінью й вирвався сам на сам з голкіпером, пробивши точно під поперечину. Втім, VAR помітив у Дарвіна офсайд, тож рахунок не змінився.

Зробити це вийшло вже на 50-й хвилині. Александер-Арнольд змістився з правого флангу в центр і виконав подачу на лінію воротарського, а Окслейд-Чемберлейн замкнув головою. 2:1! Алекс став восьмим футболістом у історії Ліверпуля, якому вдалося відзначитись у 100-му матчі за клуб.

Втім, із розвитком успіху у мерсисайдців виникли проблеми. За подальші 35 хвилин гості не створили нічого цікавішого за дальній удар Фабінью, який все одно не йшов у площину (хоча Райя на всяк випадок парирував) та замикання кутового у виконанні Конате (повз дальню стійку). Брентфорд вирівняв хід зустрічі, а в останні 20 хвилин основного часу навіть почав вилітати у флангові контратаки.

Зрештою, Ліверпуль догрався. На 84-й хвилині Кейта втратив м'яч у боротьбі з Янельтом, а Ньоргор підхопив м'яч і з власної половини запустив діагональ на Мбеумо. Конате був першим на м'ячі й прикривав його, але після легкого контакту з Брайаном француз втратив рівновагу й впав! Форвард Брентфорда вийшов віч-на-віч і переграв Аліссона – 3:1!

Мерсисайдці ледь не відіграли цей гол на 88-й хвилині внаслідок вривання Салаха у штрафний та метушні, однак до удару справа так і не дійшла. Після цього "джмелі" вже не залишали гранду шансів біля власних воріт. Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу підопічних Томаса Франка.

Ліверпуль продовжив жахливу серію – починаючи із жовтня 2008 року, "червоні" програли усі 20 матчів АПЛ, в яких поступалися до перерви з різницею в два і більше голи. Команда Юргена Клоппа залишилась на шостій сходинці з 28 очками в активі. Брентфорд набрав 26 залікових балів і піднявся на сьому позицію.

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