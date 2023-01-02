Потрійне фіаско віце-чемпіона світу у відеоогляді матчу Брентфорд – Ліверпуль – 3:1
2 січня 23:59 - Читать на русском
Брентфорд несподівано здолав Ліверпуль в 19 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
19’ Ібрагіма Конате
42’ Йоан Вісса
84’ Бріан Мбеумо
19’ Ібрагіма Конате
42’ Йоан Вісса
84’ Бріан Мбеумо
"Бджоли" ще до перерви отримали комфортну перевагу завдяки сприянню захисника суперників Ібрагіми Конате. Спочатку віце-чемпіон світу сам відправив м'яч у власні ворота, а потім зірвав офсайд і "загубив" Вісса під час верхової боротьби – 2:0.
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Окслейд-Чемберлен запалив надію Ліверпуля на 50-й хвилині, але цього вечора очки команді Клоппа не світили. Під завісу зустрічі той-таки Конате програв силову боротьбу Мбеумо і остаточно поховав гостей.
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