"Бджоли" ще до перерви отримали комфортну перевагу завдяки сприянню захисника суперників Ібрагіми Конате. Спочатку віце-чемпіон світу сам відправив м'яч у власні ворота, а потім зірвав офсайд і "загубив" Вісса під час верхової боротьби – 2:0.

Ліверпуль сенсаційно програв Брентфорду, продовживши жахливу серію – Конате привіз два голи, Нуньєс запоров супермомент

Окслейд-Чемберлен запалив надію Ліверпуля на 50-й хвилині, але цього вечора очки команді Клоппа не світили. Під завісу зустрічі той-таки Конате програв силову боротьбу Мбеумо і остаточно поховав гостей.