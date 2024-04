"Запрошення на тренування з першою командою не надходило якось офіційно. Просто прийшов тренер U-19 і сказав: "Ти завтра з першою командою".

Коли я вперше побачив Хабі Алонсо, він підійшов і сказав: "Саша, welcome to the team". Чесно кажучи, я був шокований. Дивився на нього і не знав, що мені відповісти. Це перше тренування, а до мене підходить людина, яка все виграла у футболі, на яку я дивився ще по телевізору.

Хабі Алонсо також мені допомагає. Коли я з першою командою, може підійти і підказати. Так само, коли я залишаюсь з ним на удари. Можемо переговорити в рамках тренувального процесу. Може сказати, що "Саша, сьогодні ти гарно потренувався" або "Там ти можеш щось краще зробити".

Мені здається, я перший відчув на собі силу удару Хабі Алонсо. Коли завершується тренування, деякі футболісти залишаються, щоб відпрацювати удари. Хабі Алонсо також залишається і завжди долучається. Зазвичай воротарі, як Лукаш Градецкі, просто йдуть з тренування, а залишаються ті, хто менше грають. Тому мені доводилась найбільша кількість ударів.

Центральні захисники Байєра також б'ють непогано. Джака дуже сильно пробиває, також Адам Гложек. От, хто б'є так, що я мав проблемки, так це Грімальдо. Я вже говорив в одному інтервʼю, що він б'є нереально. Це можна побачити в матчах по тому, які він кладе штрафні. Іноді не розумію, як взагалі можна так бити", – розповів Петренко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів 16 матчів у всіх турнірах за U-19 (пропустив 17 голів, ще у 6 поєдинках відстояв "на нуль").

