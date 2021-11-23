Кімміх та ще двоє гравців Баварії вирішили вакцинуватись, після відмови клубу платити їм зарплату
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Йозуа Кімміх, Серж Гнабрі та Мікаель Кюїзонс несподівано змінили свою думку щодо вакцинації та вирішили захистити своє здоров'я від коронавірусу, повідомляє SportBild.
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Усі троє не поїхали до Києва на матч з Динамо через самоізоляцію. Раніше мюнхенці вирішили не платити зарплату футболістам, які змушені перебувати на карантині.
Варто відзначити, що у таборі Баварії залишилось лише двоє противників вакцини – Джамал Мусіала та Ерік Максим Шупо-Мотінг.
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