Мюнхенці організували переконливу кампанію щодо залучення представників клубу до вакцинації проти COVID-19.

Йозуа Кімміх, Серж Гнабрі та Мікаель Кюїзонс несподівано змінили свою думку щодо вакцинації та вирішили захистити своє здоров'я від коронавірусу, повідомляє SportBild.

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Усі троє не поїхали до Києва на матч з Динамо через самоізоляцію. Раніше мюнхенці вирішили не платити зарплату футболістам, які змушені перебувати на карантині.

Варто відзначити, що у таборі Баварії залишилось лише двоє противників вакцини – Джамал Мусіала та Ерік Максим Шупо-Мотінг.

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