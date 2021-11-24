Обмежувальні заходи, до яких вдалася Баварія через захворювання двох гравців, виявилися не марними. Ерік-Максім Шупо-Мотінг також захворів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто зауважити, що спочатку камерунський форвард пішов на карантин через те, що контактував з інфікованою особою. У самого Шупо-Мотінга на той момент хвороби виявлено не було.

Досі на карантині перебувають Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Мікаель Кюїзонс та Йозуа Кімміх. А от Йосіп Станішіч і Ніклас Зюле вилікувалися і повернулися до тренувань.

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