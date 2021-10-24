Юліан Нагельсманн днями здав позитивний тест на коронавірус. Незабаром преса повідомила, що в першій команді Баварії є 5 невакцинованих футболістів, яким доведеться проходити додаткове тестування. Одним з невакцинованих виявився Йозуа Кімміх. На лідера півзахисту вилилося багато критики, тому після гри з Хоффенхаймом він пояснив свою позицію.

"Так, я не вакцинований. Просто в мене є певні побоювання через відсутність довгострокових досліджень. Я усвідомлюю свою відповідальність і строго дотримуюся правил гігієни. Кожен повинен приймати рішення сам.

Я розумію ситуацію. З іншого боку, вакциновані також можуть хворіти, хоч і рідше. До того ж після вакцинації люди вже не проходять тестування та можуть переносити інфекцію. А я здаю тести кожні 2-3 дні.

Цілком можливо, що в майбутньому я вакцинуюся. Можливо, навіть найближчим часом. Суспільство дуже швидко вішає ярлики, не розбираючись у причинах. Це більше тиск, а не бажання розібратися", – сказав Йозуа Кімміх у коментарі Sky.

Багатьох здивувала така позиція хавбека, адже він разом з партнером Леоном Горецкою створив фонд We Kick Corona, з допомогою якого зібрав величезні кошти на подолання наслідків коронавірусу і серйозно допоміг у боротьбі з пандемією.

"Це не означає, що я не живу проєктом. We Kick Corona був створений для підтримки благодійних організацій і некомерційних місій, щоб допомагати людям, які постраждали від коронавірусу. Ми також донатили ЮНІСЕФ, яка потім випустила вакцину. Суть в тому, що деякі країни взагалі не мають доступу до вакцини. І це неправильно. Потрібно зробити все можливе, щоб кожен мав можливість вакцинуватися, кожен мав можливість обрати.

Я не є коронавірусним дисидентом чи антиваксером. Дуже шкода, що відсутність щеплення автоматично закидає тебе в одну з цих категорій. Просто в когось є сумніви – які б не були причини. Потрібно поважати вибір інших людей, звичайно, за умови, що вони дотримуються всіх вимог", – продовжив Кімміх.

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Партнери не критикують Йозуа. Капітан Мануель Нойєр сказав, що він отримав щеплення, бо довіряє лікарям, але вакцинація – справа кожного. Томас Мюллєр детальніше пояснив свою позицію:

"Кожен повинен вирішувати сам. Наскільки я знаю, вакцинація – це найкращий спосіб боротьби з пандемією. Я враховую думку фахівців і підтримую вакцинацію. Але позиція Кімміха прийнятна. Потрібно поважати його вибір. Це тонка етична межа. Сподіваюся, що незабаром невакциновані футболісти змінять свою думку".

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