27-річний футболіст кілька днів тому повернувся в Польщу через війну Росії з Україною і відвідав матч познанського Леха – свого попереднього клубу.

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Очікувалось, що Кендзьора просто тренуватиметься з командою, але ухвалене напередодні рішення про призупинення контрактів легіонерів з УПЛ дозволяє йому стати вільним агентом і грати до червня цього року за будь-який інший клуб. Томаш обрав Лех, усі формальності були узгоджені дуже швидко, інформує sport.tvp.

До слова, саме з Познані Кендзьора перейшов у Динамо влітку 2017-го. Відтоді Томаш провів у футболці "біло-синіх" 180 матчів і забив 7 м'ячів. В Україні поляк зустрів і свою половинку, весілля було торік.

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