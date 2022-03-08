27-летний футболист несколько дней назад вернулся в Польшу из-за войны России в Украине и посетил матч познанского Леха – своего предыдущего клуба.

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Ожидалось, что Кендзёра будет просто тренироваться с командой, но принятое накануне решение о приостановлении контрактов легионеров из УПЛ позволяет ему стать свободным агентом и играть до июня этого года за любой другой клуб. Томаш выбрал Лех, все формальности были согласованы очень быстро, сообщает sport.tvp .

К слову, именно из Познани Кендзёра перешел в Динамо летом 2017-го. С тех пор Томаш провел в футболке "бело-синих" 180 матчей и забил 7 мячей. В Украине поляк встретил и свою половинку, свадьба была в прошлом году.

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