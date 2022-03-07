Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення щодо іноземних гравців та тренерів з першостей України та Росії. Все через напад на нашу державу.

Усі контракти іноземних футболістів та фахівців з клубами, що входять в УАФ, призупинені до 30 червня 2022 року, інформує офіційний сайт ФІФА. Рішення було ухвалене після консультацій з УЄФА та іншими керівними футбольними організаціями.

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Відповідна постанова означає, що зараз будь-який легіонер з України може безперешкодно і без жодних юридичних наслідків піти в іншу команду, але влітку буде повинен повернутись у клуб, з яким має чинний контракт. Рішення про призупинення дії угоди недійсне, якщо сторони офіційно домовились про розірвання співпраці чи трансфер/оренду.

Постанова ФІФА розповсюджується і на чемпіонат окупантів, за поребриком вона набуде чинності 10 березня. Після одностороннього припинення співпраці іноземні футболісти й тренери стають вільними агентами і можуть знайти нове місце працевлаштування до 7 квітня включно. Це стосується України й Росії.

Раніше ФІФА й УЄФА офіційно викинули національну збірну та клуби загарбників з усіх турнірів під своєю егідою.

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