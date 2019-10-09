Каштру розповів про підготовку Шахтаря під час паузи, викликаної поєдинками збірних

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру підвів підсумки товариської зустрічі з Оболонню-Бровар і розповів про підготовку до майбутніх офіційних ігор.

"Обидві команди проявили самовіддачу, коректно і дисципліновано провели матч. Ми показали хорошу позиційну гру і добились своєї мети. У поєдинку взяли участь хлопці з молодіжного складу. Їм вдавалося правильно зіграти у відповідності з нашим принципом, разом атакувати й оборонятися. Вітаю всіх, а тепер можна трохи відпочити.

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Цей матч насамперед став шансом зіграти тим, хто нечасто виходить на поле. Абсолютно всі футболісти Шахтаря багато працюють, і сьогодні у нас була ще одна можливість провести тренувальний матч.

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Щодо майбутніх офіційних поєдинків... Частина хлопців зараз у збірних, а після повернення у нас буде дуже щільний календар: чемпіонат, Ліга чемпіонів і також кубковий матч. Ігор багато і ми, як завжди, розглядаємо їх як чудову можливість досягти успіху. На кожен день підготовки покладаємо величезні сподівання, аби себе розвивати. Дуже старанно працюємо, щоб радувати уболівальників і адміністрацію клубу. У цьому наша найбільша мотивація. Ми знаємо, що попереду жорстка боротьба, але сподіваємося домогтися перемог", – розповів Каштру офіційному сайту ФК Шахтар.

Нагадаємо, наступний матч у чемпіонаті України "гірники" проведуть проти Колоса, 19 жовтня. Гра розпочнеться о 17:00.

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