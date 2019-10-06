Каштру звинуватив арбітрів у надмірній емоційності гравців Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру виділив головні моменти перемоги своєї команди над СК Дніпро-1 (2:0).

"Змогли здобути десяту перемогу поспіль в чемпіонаті. Хлопці віддали свої сили, показали самовіддачу і непоганий футбол на важкому полі. Дніпро-1 – хороша команда. Попри те, що сьогодні не створили багато гольових моментів, вони боролися до самого кінця.

Ми з перших хвилин показували свою гру і здобули підсумкову перемогу – це саме те, чого ми хотіли. Дніпро-1 дуже багато боровся, ця команда показує свої якості. Вони завжди мали чотирьох гравців у своїй лінії оборони.

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У другому таймі ми атакували трохи довше, змушували Дніпро-1 повністю сісти, і коли так відбувалося, гравців першої лінії у них не залишалося. Ця команда дуже компетентна, добре організована і керована головним тренером.

Ми підійшли до цієї гри з великою інтенсивністю. Знали, що доведеться зустрітися з командою, яка хоче здобути бали. Постаралися додати в матч всю енергію. Все було абсолютно нормально.

Надмірні емоції моїх гравців? Можливо, під тиском на полі відбувалося те, що відбувається з суддівством в деяких матчах. Імовірно, хлопці трохи засмутилися і стали реагувати на те, як судилися деякі епізоди. Нічого крім цього.

Часто футбольний матч розглядається крізь призму, наче на полі якісь роботи без емоцій. Ми – не роботи і не машини", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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