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Каштру рассказал о подготовке Шахтера к предстоящим матчам во время паузы, вызванной поединками сборных

17:11 6 Читати українською
Каштру рассказал о подготовке Шахтера к предстоящим матчам во время паузы, вызванной поединками сборных
Луиш Каштру / Фото из открытых источников

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итоги товарищеского матча с Оболонью-Бровар и рассказал о подготовке к предстоящим официальным играм.

 

"Обе команды проявили самоотдачу, корректно и дисциплинированно провели матч. Мы показали хорошую позиционную игру и добились своей цели. В поединке приняли участие ребята из молодежного состава. Им удалось правильно сыграть в соответствии с нашим принципом, вместе атаковать и обороняться. Приветствую всех, а теперь можно немного отдохнуть.

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Этот матч прежде всего стал шансом сыграть тем, кто редко выходит на поле. Абсолютно все футболисты Шахтера много работают, и сегодня у нас была еще одна возможность провести тренировочный матч.

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Относительно будущих официальных поединков... Часть ребят сейчас в сборных, а после возвращения у нас будет очень плотный календарь: чемпионат, Лига чемпионов и также кубковый матч. Игр много и мы, как всегда, рассматриваем их как прекрасную возможность добиться успеха. На каждый день подготовки возлагаем огромные надежды, чтобы себя развивать. Очень усердно работаем, чтобы радовать болельщиков и администрацию клуба. В этом наша самая большая мотивация. Мы знаем, что впереди борьба, но надеемся добиться побед", – рассказал Каштру официальному сайту ФК Шахтер.

Напомним, следующий матч в чемпионате Украины "горняки" проведут против Колоса, 19 октября. Игра начнется в 17:00.

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