Каштру переплутав Чернігів та Чернівці – топографічний конфуз дня

Наставник донецького Шахтаря у одній із соціальних мереж припустився топографічної помилки, сплутавши два обласних центри України.

В неділю донецький Шахтар завітав у гості до чернігівської Десни у рамках 8-го туру чемпіонату України. Матч закінчився мінімальною перемогою гостей 1:0.

Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛ

Португальський коуч "гірників" у соціальній мережі Інстаграм сплутав два обласних центри і замість Чернігова відзначив місце свого перебування – Чернівці. Очевидно, це сталось випадково, коли Каштру виставляв у своєму телефоні геолокацію. Цей конфуз вже викликав чималий ажіотаж серед уболівальників. Цікаво, що помилка в Інстаграмі Каштру не виправлена дотепер, однак можемо пробачити такий ляп тренеру – очевидно, він ще не встиг осягнути всю географію українських міст.

Нагадаємо, мінімальна перемога Шахтаря дозволила "гірникам" збільшити відрив на вершині турнірної таблиці до 10 очок. Наразі в активі підопічних Луїша Каштру 24 очки. У Десни, яка йде другою, 14 балів.