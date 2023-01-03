Лунін потрапив у стартовий склад Реала на перший матч Кубка Іспанії
20:30 - Читать на русском
Мадридський Реал побореться з Касереньйо за вихід у 1/8 фіналу Кубка Короля. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії між Касереньйо і мадридським Реалом стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO. Андрій Лунін вперше за 2,5 місяця вийде в основі "вершкових".
Реал готовий позбутися 5 гравців вже взимку – Анчелотті не соромиться говорити про це на публіку
Стартовий склад Реала:
Піке запустив новий вид футболу – Касільяс став жертвою Агуеро і зухвалих правил, Чічаріто грає за "свиней"
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter