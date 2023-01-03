Піке оголосив про створення Kings League (формат 7 на 7) через кілька днів після завершення кар’єри гравця, в інтерв’ю на Twitch із популярним іспанським стримером Ібаї Льяносом. Останній є ключовою фігурою проєкту завдяки власній багатомільйонній аудиторії у соцмережах.

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Ліга складається із 12 команд, які очолюють ексфутболісти, іспанські тіктокери, Twitch-стримери та навіть відомий інсайдер Жерар Ромеро. Турнір стартував у перших числах січня. Матчі будуть проходити щонеділі в Барселоні, а 26 березня розпочнеться плей-офф. Кожна гра транслюється безкоштовно у Twitch. Запущена у 2011 році онлайн-платформа здобула шалену популярність в Іспанії.

Перші 10 гравців команди обиралися на драфті у стилі НБА, який транслювався у прямому етері. Зареєструватися могли абсолютно усі охочі. 11-й і 12-й гравці – це колишні професіонали або чинні футболісти. 12-й виконавець може змінюватися щотижня. Наприклад, Ібаї Льянос переманив до власного колективу Чічаріто Ернандеса. Мексиканець грає за "свиней" під час міжсезонної паузи в МЛС. Він – найбільша зірка революційних змагань.

EL DEBUT DE PORCINOS FC



RETUIT O ME ENFADARÉ https://t.co/cL2WMck0xE pic.twitter.com/q9Si1Cyfl5 — Ibai (@IbaiLlanos) January 1, 2023

Легенда Еспаньйола Рауль Тамудо теж прийняв запрошення Льяноса, якому все ж не вдалося підписати Луїса Енріке. Проте, перемовини продовжуються. На полях Kings League вже запалюють ексзахисник Барси Карлес Планес і чемпіон світу Жоан Капдевілья. Легендарні Касільяс та Агуеро є президентами команд Kunisports і 1K відповідно.

"За допомогою камер і мікрофонів ви можете отримати доступ до роздягалень, побачити, як гравці спілкуються з тренерами, стежити за трансферами і драфтом в режимі онлайн", – хизується Піке. До слова, фанати самі обрали тривалість матчів – 2 періоди по 20 хв. Організатори також пропонували 3 по 10. Таймінг був принциповою темою. Жерар вважає, що молодше покоління втомлюється за 90 хвилин біля телевізора.

Norma #08



Duración de los partidos ️



1) Dos partes de 20 minutos cada una.

2) Tres partes de 10 minutos cada una. — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) December 12, 2022

Уболівальники проголосували за перший удар у стилі водного поло. Команди шикуються біля власних воріт, а потім стрімко кидаються на м’яч у центрі поля. Необмежена кількість замін – одна з родзинок новоствореної ліги. Жовта картка означає двохвилинний штраф, червона – вилучення, проте через 5 хвилин тренер може випустити іншого гравця.

Усі команди можуть скористатися VAR для перегляду рішення один раз у матчі. Якщо апеляцію буде успішно розглянуто, вони збережуть можливість знову звернутися до відеоасистента. У разі нічийного результату проводиться серія пенальті. Проте одинадцятиметрові більше схожі на хокейні буліти. Гравці розбігаються у центрі поля і мають п’ять секунд, щоб забити.

Та, мабуть, найбільшою відмінністю у порівнянні з мініфутболом є наявність золотої карти. Ще перед стартовим свистком тренери наосліп обирають із п’яти карток: миттєвий пенальті, крадіжка картки, вилучення суперника на дві хвилини, кожен гол, забитий протягом наступної хвилини, подвоюється, картка-джокер. Остання дозволяє використати будь-яку з вищезгаданих карток. Деяким наставникам настільки радикальне нововведення не сподобалась, та останнє слово було за глядачами.

EL MEJOR FINAL POSIBLE A LA PRIMERA JORNADA DE @KingsLeague.



Así he narrado la locura entre @FCPorcinos y @Saiyans_FC_ pic.twitter.com/QVx5ObdgHz — Sergio Ferra Salcedo (@SergioFFerra) January 1, 2023

Команда Касільяса пережила драму карток вже у перший день змагань. За рахунку 3:2 вони попросили пенальті у ворота суперників, проте Kunisports Агуеро скористалися "крадіжкою", отримали чужий одинадцятиметровий і зрештою перемогли 4:2.

Наразі усі футболісти Королівської ліги заробляють однаково, незалежно від статусу чи футбольної кар’єри за плечима. Найбільшу аудиторію у 1-му турі зібрав матч "свиней" Льяноса – 780 тисяч. Середня кількість глядачів у Twitch на стартових поєдинках становила 450 тис. Компанія Піке вже працює над створенням аналогічної ліги для жінок, можливо, франшиза Kings League незабаром з'явиться в одній з європейських столиць.

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