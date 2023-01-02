Мадридський Реал не проти серйозно почистити склад від гравців, які майже не виходять на поле.

Чемпіони Іспанії охоче вислухають пропозиції щодо 5 футболістів, повідомляє AS. Йдеться про Одріосолу, Себальйоса, Асенсіо, Азара та Маріано. Головний тренер Реала Карло Анчелотті навіть не думав вмикати дипломатію, коли його запитали про долю цих підопічних.

Лунін готується до дебютного матчу за Реал в новому році – мадридці оголосили заявку на матч Кубка Іспанії

"Я хочу прояснити одну річ – повністю довіряю всім гравцям цього складу до червня. Але якщо вони вважають, що краще піти зараз, то я буду лише радий за них", – заявив Анчелотті.

Нагадаємо, трансферне вікно відкрилося, тому клуби мають повне право здійснювати переходи гравців. Реал вже оформив трансфер 16-річного Ендріка за 35+25 млн євро, але юний бразилець зможе повноцінно переїхати на Сантьяго Бернабеу лише у 2024-му.

Кращий за Куртуа: видання з Барселони оцінило гру Луніна у першій частині сезону