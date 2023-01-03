Лунин попал в стартовый состав Реала на первый матч Кубка Испании
3 января 20:30 - Читати українською
Мадридский Реал поборется с Касереньо за выход в 1/8 финала Кубка Короля. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/16 финала Кубка Испании между Касереньо и мадридским Реалом стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO. Андрей Лунин впервые за 2,5 месяца выйдет в основе "сливочных".
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Стартовый состав Реала:
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