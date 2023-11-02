"Футбол 24" поспілкувався із колишнім нападником Карпат, Ворскли, Маріуполя, Оболоні та низки інших команд Павлом Ониськом, який пішов захищати Батьківщину від окупантів.

Онисько провів 4 з половиною місяці на лікуванні від контузії, яку спричинило поранення від ворожого танка. Екс-футболіст постраждав на позиціях поблизу Кремінної та наразі не готовий повертатись на фронт.

В інтерв'ю "Футбол 24" Павло Онисько розповів не лише про досвід у лавах ЗСУ, а й про футбольне минуле: екс-президента Карпат Петра Димінського, виступи в Маріуполі та виснажливі тренування Миколи Павлова та багато інших цікавих епізодів. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".