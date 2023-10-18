Олександр Поворознюк після тривалої паузи вийшов в ефір. Президент Інгульця розповів про бюджет клубу, трансфери і плани після повернення в УПЛ.

"Бюджет Інгульця? Ми на другому місці в Першій лізі після Карпат. Робіть висновки, добре це, чи погано.

Як потрапити в Інгулець? Абсолютно всі можуть потрапити на перегляд. Ми цього року навіть підписали контракт з одним хлопчиною, який на велосипеді приїхав з Миколаєва чи Одеси, десь звідти.

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Приїхав і каже: "Я хочу, я доведу". Він мені стільки смс написав. І що ви думаєте? Він, скажемо так, нічим не поступається тим, хто в нас є. Йому 24 чи 26 років, не пам'ятаю. Такий вік, що мав би вже пограти десь, а у нього це перший професіональний контракт в Інгульці. Щоб ви розуміли.

Дорога в нас відкрита для всіх. Якщо, дай Бог, ми вийдемо в УПЛ, то я точно не буду підсилюватися тими, хто переходить із клубу в клуб.

При всіх моїх стосунках із Григорієм Козловським, але він заслуговує на повагу і перед ним потрібно зняти шапку. За те, що він ризикнув, набрав молодих, а тепер і U-19 виграє, і в УПЛ що вони витворяють? Красень. Треба просто віддати належне. Оце перспектива.

Коли в людини горять очі на футбол – це зовсім інше. А коли він виходить: "Хочу – граю, не хочу – не граю", або "Скільки платять? Які там преміальні?" – таких у мене не буде. Я краще наберу молодих, ми зайдемо в УПЛ і будемо трощити там всіх підряд. Я хочу таку команду. Поганий солдат, який не хоче стати генералом. От я так хочу. Отих всіх гінців, які бігають з клубу в клуб, я брати не хочу. Наберу молодих з Першої та Другої ліги, але тих, хто хоче грати", – розповів Поворознюк в ефірі свого YouTube-каналу.

Після 12-ти турів Першої ліги Інгулець впевнено очолює турнірну таблицю групи Б, відірвавшись від Вікторії на 12 очок.

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