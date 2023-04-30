"Вдесятьох грати проти дванадцяти на полі – це важко. Суддя додав 7 хвилин до другого тайму. Гол нам забили на одинадцятій хвилині додаткового часу. Переграли на десять з половиною хвилин другий тайм.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10

Ось вам і відповідь на запитання, чому наша команда програла 2:1. Звичайно, їхній гравець майстерно виконав штрафний. Але, у цьому випадку, судді не дали нам зіграти, другий тайм особливо. Після нашого вилучення я крикнув з трибуни тренеру Карпат Андрію Тлумаку, що вони приїхали сюди зі своїми суддями.

Я вже багато років думав, чи продовжувати в таких умовах? Чи можливо цю систему буде коли-небудь зламати? Ми чекаємо, що наведуть лад у нашому футболі, але, на жаль, поки що це тільки мрії. Мої, нашого футбольного клубу, наших вболівальників і людей, які розділяють наші погляди", – сказав Слободян у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на 57-й хвилині Хобленко вивів Карпати вперед, а за трохи Оболонь залишилась у меншості – Мороз отримав другу жовту картку. Все йшло до бойової нічиєї, однак неймовірний штрафний у виконанні Бобка на 11-й доданій хвилині приніс львів'янам таку необхідну перемогу.

Після 4-х турів Оболонь з 21-м очком продовжує лідирувати у Чемпіонській групі турнірної таблиці Першої ліги. Карпати з 16-ма балами йдуть третіми.

Перша ліга: Прикарпаття переграло Чернігів-ШВСМ, очоливши групу на виліт