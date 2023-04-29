Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10
Оболонь приймала Карпати в поєдинку 4-го туру Першої ліги в групі на підвищення у класі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Перша ліга 2022/23, 4-й тур
Оболонь – Карпати – 1:2
Голи: Фатєєв, 87 – Хобленко, 57, Бобко, 90+10
Вилучення: Мороз, 65
Оболонь підходила до гри у статусі лідера першості, випереджаючи Полісся на 2 пункти – Карпати ж розташувались на третій сходинці. У першій половині команди не змогли відзначитись голами, а на початку другої "леви" повели в рахунку. Непогана атака завершилась точним пасом Чачуа на Хобленка – Олексій головою переправив м'яч у ворота.
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Гра йшла до перемоги Карпат – Оболонь залишилась в меншості на 65 хвилині, Мороз отримав другу жовту. Але наприкінці київська команда змогла відігратись – Фатєєв заштовхав м'яч у ворота після подачі зі штрафного. Арбітр додав 10 хвилин, і на останніх секундах Бобко вирвав перемогу для Карпат, класно забивши зі штрафного.