Оболонь приймала Карпати в поєдинку 4-го туру Першої ліги в групі на підвищення у класі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 4-й тур

Оболонь – Карпати – 1:2

Голи: Фатєєв, 87 – Хобленко, 57, Бобко, 90+10

Вилучення: Мороз, 65

Оболонь підходила до гри у статусі лідера першості, випереджаючи Полісся на 2 пункти – Карпати ж розташувались на третій сходинці. У першій половині команди не змогли відзначитись голами, а на початку другої "леви" повели в рахунку. Непогана атака завершилась точним пасом Чачуа на Хобленка – Олексій головою переправив м'яч у ворота.

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Гра йшла до перемоги Карпат – Оболонь залишилась в меншості на 65 хвилині, Мороз отримав другу жовту. Але наприкінці київська команда змогла відігратись – Фатєєв заштовхав м'яч у ворота після подачі зі штрафного. Арбітр додав 10 хвилин, і на останніх секундах Бобко вирвав перемогу для Карпат, класно забивши зі штрафного.