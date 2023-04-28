Поєдинок 4-го туру Першої ліги в групі на вибування завершився перемогою Прикарпаття над Черніговом-ШВСМ. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 4-й тур, група на виліт

Прикарпаття – Чернігів-ШВСМ – 2:0

Голи: Барчук, 18, Цюцюра, 32

Вилучення: Шумило, 57 (Чернігів-ШВСМ)

Прикарпаття та Чернігів-ШВСМ підходили до поєдинку в ролі лідерів групи на виліт – чернігівці очолювали турнірну таблицю. Прикарпаття повело в рахунку на 18 хвилині – Барчук замкнув навіс з правого флангу.

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В схожому стилі було забито і другий м'яч. Тепер після подачі з кутового Цюцюра класно підрізав м'яч у дальній кут. У другому таймі Чернігів-ШВСМ ще й залишився в меншості через вилучення Шумила, тож Прикарпаття довело гру до перемоги.

Таким чином, в обох команд по 17 очок, але Прикарпаття очолює турнірну таблицю, маючи перевагу не лише в очних зустрічах, а й за різницею голів.

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