"Вдесятером играть против двенадцати на поле – это тяжело. Судья добавил 7 минут ко второму тайму. Гол нам забили на одиннадцатой минуте дополнительного времени. Переиграли на десять с половиной минут второй тайм.

Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге – победу принес гол со штрафного на 90+10

Вот вам и ответ на вопрос, почему наша команда проиграла 2:1. Конечно, их игрок мастерски исполнил штрафной. Но, в этом случае, судьи не дали нам сыграть, второй тайм особенно. После нашего удаления я крикнул с трибуны тренеру Карпат Андрею Тлумаку, что они приехали сюда со своими судьями.

Я уже много лет думал, продолжать ли в таких условиях? Возможно ли эту систему когда-нибудь сломать? Мы ждем, что наведут порядок в нашем футболе, но, к сожалению, пока что это только мечты. Мои, нашего футбольного клуба, наших болельщиков и людей, которые разделяют наши взгляды", – сказал Слободян в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на 57-й минуте Хобленко вывел Карпаты вперед, а вскоре Оболонь осталась в меньшинстве – Мороз получил вторую желтую карточку. Все шло к боевой ничьей, однако невероятный штрафной в исполнении Бобко на 11-й добавленной минуте принес львовянам столь необходимую победу.

После 4-х туров Оболонь с 21-м очком продолжает лидировать в Чемпионской группе турнирной таблицы Первой лиги. Карпаты с 16-ю баллами идут третьими.

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