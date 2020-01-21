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Президент Інгульця Поворознюк переконаний у трансфері Бартуловіча

09:16 1396 Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк переконаний у трансфері Бартуловіча
Младен Бартуловіч / фото ФК Волинь

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував інтерес свого клубу у трансфері Младена Бартуловіча.

"Те, що Бартуловіча хочуть бачити в своєму складі багато клубів, зовсім не дивно. Футболістів з таким розумінням гри, баченням поля, умінням віддати бездоганний пас або гостро пробити по воротах, будемо говорити відверто, в нашому футболі не так багато.

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Зрозуміло, що такий виконавець не був би зайвим і в нашій команді. Повідомлю наступне: їду в Дніпро, де буду обговорювати з ним умови співпраці, без підписаного контракту додому не повернуся.

Я впевнений, що не тільки Младен потрібен нам, але і ми потрібні йому. Той стиль гри, який сповідує Інгулець, дозволить йому ідеально вписатися в нашу ігрову схему і ще довго радувати своєю майстерністю як наших уболівальників, так і любителів футболу по всій Україні", – поділився Поворознюк в коментарі офіційному сайту Інгульця.

Нагадаємо, Бартуловіч розірвав контракт з Волинню та перебуває в статусі вільного агента. У трансфері хорвата зацікавлені Карпати.

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Теги
Трансфери Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч Перша ліга Інгулець Інгулець Трансфери чемпіонату України Олександр Поворознюк
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