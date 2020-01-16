Гравці Карпат бойкотували тренування – зимові збори під великою загрозою

Конфлікт всередині Карпат через серйозну заборгованість перед гравцями продовжує набирати обертів.

Тренування Карпат на перших тренувальних зборах так і не відбулось через бойкот гравців, повідомляє Footboom.

Димінський готується до продажу Карпат, – ЗМІ

Зазначається, що гравці відмовились тренуватись у загальній групі та займались індивідуально. Таке рішення пов'язане із заборгованністю клубу: Карпати не виплачували гравцям зарплату за останні три місяці.

Також додається, що сьогодні, 16 січня, відбудеться ще одна зустріч футболістів і керівництва, на якій буде прийнято якесь рішення. До того ж, збори Карпат в Туреччині стають все більш туманними, адже клуб досі не оплатив проживання і переліт до узбережжя Середземного моря.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?