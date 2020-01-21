Карпаты официально отпустили еще четырех игроков – среди них легенда УПЛ

Львовские Карпаты продолжают отпускать игроков из-за финансовых трудностей в зимнее трансферное окно.

Карпаты по взаимному согласию сторон прекратили действие контрактов четырех футболистов – защитников Александра Кучера, Алексея Ковтуна, Сергея Вакуленко и хавбека Назара Вербного, сообщает пресс-служба клуба в Facebook.

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Добавим, что Карпаты переживают серьезный кризис: игроки несколько месяцев не получают заработную плату, в связи с чем объявили бойкот руководству: футболисты отказываются тренироваться до погашения клубом задолженности перед ними.

Чтобы как-то стабилизировать финансовую ситуацию, клуб уже попрощался с несколькими игроками и согласился отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем. Напомним, ранее Карпаты объявили об уходе Понде и Ди Франко.

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