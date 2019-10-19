Карпати – Львів, Зоря – Десна: анонс матчів УПЛ

В рамках 11-го туру УПЛ Карпати приймають Львів, а Зоря зустрінеться з Десною. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Львів

14:00. Львів, стадіон Україна

От і дочекалися вболівальники Галицького дербі. До першого з них команди підходять у жахливій формі: Карпати перебувають на дев'ятій позиції й мають вісім очок, а Львів, маючи сім залікових балів, йде передостаннім – при цьому "леви" програли три останні зустрічі, а "містяни" не знають перемог протягом п'яти. До цього слід також додати виліт Карпат з Кубка від Інгульця, але це було б вже занадто боляче. Загалом, два непримиримих суперники прямо зараз навіть не мріють про єврокубки. Тут би просто не вилетіти (хоча в УПЛ зробити це важко).

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В ігровому плані Карпати та Львів є антонімами один одного. Роман Санжар намагається поставити збалансований атакувальний футбол через короткий-середній пас, а Володимир Мазяр більше сподівається на контратаки та довгі передачі – ну, і на автобус біля власних воріт. Втім, це лише в теорії, а на практиці на обидві команди важко дивитися. "Містяни" за чотири матчі в УПЛ під керівництвом нового тренерського штабу не створили, здається, жодного моменту, і раділи, немов діти, нульовій нічиї із Зорею. "Леви" ж у кількох поєдинках напрацювали на нічию, але все паплюжила дірява оборона.

Статистика протистояння

Всього: 5 матчів, 2 перемоги Карпат, 2 нічиї, 1 перемога Львова, різниця м’ячів 8-6

У Прем’єр-лізі: 4 матчі (+0, =2, -2)

Загалом, Галицьке дербі повинно стати або феєричним, або нудним. Більш вірогідним варіантом здається останній, адже Львів навчився грамотно сушити гру – якщо у тебе є певні проблеми з атакою, підопічні Володимира Мазяра їх багаторазово посилять. Характерно, що за останні чотири тури ніхто, крім Олександрії, не забив "містянам" більше одного голу – та й ті пройшли на останніх хвилинах або з пенальті. З іншого боку, обом командам потрібна тільки перемога, адже тренерам недалеко до відставки, а Олімпік вже зовсім скоро може покинути зону вильоту, звільнивши її для львів'ян. Словом, має бути цікаво.

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Карпати – Львів: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet невеличку перевагу віддають Карпатам. На перемогу "зелено-білих" букмекери поставили коефіцієнт 2,39, в той час як тріумф Львова оцінили в 3,04. Нічия збільшить ваш виграш 3,22 разів, а найбільш вірогідним рахунком експерти вважають 1:0 на користь "левів" – її оцінили "кефом" 6,40.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кучер (Карпати)

Під питанням: Вакуленко (Карпати)

Дискваліфіковані: Педро (Львів)

Попередній матч. 03.03.2019. 20-й тур чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Львів – 0:1

Гол: А. Мегреміч, 35 (автогол).

Орієнтовні склади на матч Карпати – Львів

Карпати: Підківка – Мартінс, Ковтун, Халль, Дубінчак – Кльоц, Назарина – Гуцуляк, Ді Франко, Діогу – Понде

Львів: Сарнавський – Квасний, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабіно – Шина, Пернамбуко, Альваро – Ренан

"Родзинки" матчу:

– Львів не забиває голів в чемпіонаті з 26 серпня впродовж 451-ї хвилини.

– Програшна серія Карпат в УПЛ нараховує вже три матчі.

– 390-й домашній матч Карпат в чемпіонатах.

– Капітан Львова Сергій Борзенко та його одноклубник Антон Братков з початку чемпіонату виступають без замін.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Великої кількості голів у цьому поєдинку очікувати не доводиться. І в кращі часи Галицьке дербі не тішило вболівальників високою результативністю, а зараз про це можна говорити суто в теорії – більше одного м'яча Карпати протягом останнього місяця не забивали, а Львів у цьому аспекті просто нуль. Оборона "містян" явно сильніша, а обидві атаки вкрай непереконливі – тим не менш, "зелено-білі", здебільшого, покидали поле бодай з одним голом. Саме тому можна прогнозувати мінімальну перемогу "левів".

Зоря – Десна

17:00. Запоріжжя, Славутич-Арена

В 11-му турі претенденти на срібні та бронзові медалі зійдуться один з одним. Динамо прийматиме Олександрію, але більш цікавою здається зустріч між Зорею та Десною – колективами, які цілком можна назвати відкриттями сезону. Чернігівці нині тримаються на другій позиції, а Зоря вражає нетиповим для УПЛ атакувальним футболом – і при цьому обидві команди шикарно відіграли з грандами. Три очки потрібні обом, адже сіверяни в разі перемоги можуть відірватися від Олександрії на чотири залікових бали, а Зоря отримає шанс наблизитися до неї впритул. У контексті боротьби за пряму путівку в Лігу Європи матч приймає неймовірно важливе значення.

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Десна – більш збалансований колектив, в якому взагалі важко знайти слабке місце. Всі позиції укомплектовані, найближчий запас у хорошій формі, а оборона нині найкраща у чемпіонаті – за 10 турів підопічні Олександра Рябоконя пропустили всього чотири голи (це менше, ніж у Шахтаря!). В атаці також все шикарно: Філліпов з шістьма голами є другим голеадором УПЛ, а Картушов з п'ятьма передачами займає ту ж сходинку в гонитві асистентів – щоправда, три з них Єгор віддав у матчі проти Маріуполя, який знищили з рахунком 0:4. При всьому цьому Десна шикарно пресингує. Словом, це реально друга команда чемпіонату.

Статистика протистояння

Всього: 13 матчів, 5 перемоги Зорі, 3 нічиї, 4 перемоги Десни, різниця м’ячів 23-14.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+1, =0, -1, 2-2)

Зоря – агресивний колектив зі складною організацією роботи в просуванні м'яча. Для середняків УПЛ це нетипово, адже більшість з них завжди намагалася працювати від контратак. Луганці ж під керівництвом Віктора Скрипника роблять ставку на високий пресинг та контрпресинг, а також на швидкі позиційні атаки через короткі передачі. Коли у команди вдаються ці компоненти, то Шахтар у себе вдома горить з рахунком 0:2 після 30 хвилин гри, але футбол "мужиків" ще трішки сирий – як наслідок, автобуси Маріуполя та Львова залишили свої ворота сухими. Загалом, Зоря виглядає дуже круто, але в спробах поставити справжній європейський футбол "чорно-білі" наражаються на постійні збої в свій перший сезон при новому тренері.

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Зоря – Десна: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Експерти з компанії Marathon Bet фаворитом зустрічі вважають Зорю. На перемогу луганців букмекери вліпили коефіцієнт 2,10, в той час як звитяга Десни оцінена аж у 3,62. В разі ставки на нічию ваш виграш збільшиться у 3,26 разів, а найбільш вірогідним рахунком контора вважає 1:0 на користь "мужиків" – на нього стоїть "кеф" 5,60.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Попередній матч. 01.12.2018. 17-й тур чемпіонату України-2018/2019

Десна – Зоря – 0:2

Голи: 0:1 – Сілас (23), 0:2 – В. Кабаєв (80).

Орієнтовні склади на матч Зоря – Десна

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Кабаєв, Русин

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, Хльобас, Картушов – Філіппов

"Родзинки" матчу:

– Зоря з початку чемпіонату на своєму полі ще не перемагала (3 нічиї та поразка).

– Переможна клубна рекордна серія Десни в УПЛ триває два матчі.

– Десна може забити 50-й гол в УПЛ (ще 1 взяття воріт).

– Зоря не пропускає голів в Чемпіонаті з 14 вересня впродовж 271-ї хвилини.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко погодитись з букмекерами щодо такої відвертої переваги на користь Зорі. Так, луганці грають дома, їм потрібні очки, а Десна в останньому турі перемогла Олімпік доволі натужно – втім, "мужики" взагалі розписали нульову нічию з напівмертвим Львовом. Десна протягом поточного сезону виглядає навіть стабільніше.

У Зорі не все добре з обороною, тому можна прогнозувати бодай один гол чернігівців. З іншого боку, Зоря дуже ефективна у атакувальних діях – в останніх трьох турах середня кількість ударів луганців у площину сягала десяти, що багато говорить про вміння доводити атаку до логічного кінця. Саме тому можна прогнозувати і гол у ворота гостей. Вірогідно, на цьому команди й розійдуться – занадто вже вони рівні.

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