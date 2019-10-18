toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Санжар розповів, що допоможе Карпатам здолати Львів

06:00 297 Читать на русском
Санжар розповів, що допоможе Карпатам здолати Львів
Роман Санжар під час тренування / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився очікуваннями від "львівського дербі" – матчу 11-го туру чемпіонату України проти Львова.

 

"Вважаю, що спаринг з Жальгірісом допоміг нам у функціональній підготовці, а також був дуже корисним для тих гравців, які отримують мало ігрової практики. Сподіваюся, що команда готова в психологічному плані до матчу.

У Карпатах розповіли, скільки глядачів вміщуватиме стадіон Україна після реконструкції

Хлопці максимально відповідально ставляться до роботи, тому до матчу ми підходимо в оптимальних кондиціях. Навіть в думках не допускаю негативного результату у зустрічі зі Львовом. Налаштовуємося лише на перемогу", – сказав Санжар прес-службі ФК Карпати.

Нагадаємо, 19 жовтня Карпати на стадіоні Україна прийматимуть Львів. Матч розпочнеться о 14:00.

Львів побив антирекорд чемпіонатів України, що належав Карпатам

blog_ava
Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли
00:34
1401
Теги
Україна Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Львів Львів Карпати - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
53
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук