Санжар розповів, що допоможе Карпатам здолати Львів

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився очікуваннями від "львівського дербі" – матчу 11-го туру чемпіонату України проти Львова.

"Вважаю, що спаринг з Жальгірісом допоміг нам у функціональній підготовці, а також був дуже корисним для тих гравців, які отримують мало ігрової практики. Сподіваюся, що команда готова в психологічному плані до матчу.

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Хлопці максимально відповідально ставляться до роботи, тому до матчу ми підходимо в оптимальних кондиціях. Навіть в думках не допускаю негативного результату у зустрічі зі Львовом. Налаштовуємося лише на перемогу", – сказав Санжар прес-службі ФК Карпати.

Нагадаємо, 19 жовтня Карпати на стадіоні Україна прийматимуть Львів. Матч розпочнеться о 14:00.

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