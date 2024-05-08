"Дуже багато команд хотіли зіграти проти нас. На щастя, ми справді славні хлопці і дійшли до фіналу, щоб якомога більше з них отримали свій шанс", – написав Хуммельс у своєму Твіттері. Судячи з усього, це стало відповіддю на слова різних представників інших клубів про те, що потрапити на Борусію - не так страшно, як потрапити на Барселону, ПСЖ, Манчестер Сіті або інших грандів.

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Матс став головним героєм матчу-відповіді з ПСЖ, в якій Борусія здобула перемогу з рахунком 1:0. Сам Хуммельс забив єдиний і переможний м'яч. Раніше він висловив бажання зустрітися у фіналі з Баварією. "Сподіваюся, німецький фінал відбудеться", – зазначав Матс.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Борусія Д зустрілася з Міланом, Ньюкаслом, ПСЖ (двічі), ПСВ і Атлетіко. У фіналі "джмелі" зіграють із переможцем пари Реал – Баварія.

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