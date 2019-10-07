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Юрченко: Футбол Львова – це просто клоунада

10:47 799 Читать на русском
Юрченко: Футбол Львова – це просто клоунада
Владлен Юрченко / фото: ФК Зоря

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко поділився враженнями після нічиєї в 10-му турі УПЛ зі Львовом.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Тільки наша провина, звичайно. Але, якщо чесно, це ганьба – такий футбол показувати, як це відбувалося. Матч триває 90 хвилин, а ми грали 25. У нас було 25 хвилин, а весь інший час Львів лежить, тренери падають.

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Мені здається, якщо було б можна, всі 11 гравців з запасними впали б і лежали. Це клоунада просто. Але ми повинні обігравати такі команди", – сказав Юрченко в інтерв'ю "Великому футболу".

Нагадаємо, звітний поєдинок завершився без забитих голів. Зоря після вилучення Педро на 37-й хвилині грала в більшості, але не змогла дотиснути суперника.

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Теги
Львів - Зоря Зоря Зоря Львів Львів Владлен Юрченко Владлен Юрченко
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