Юрченко: Футбол Львова – це просто клоунада

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко поділився враженнями після нічиєї в 10-му турі УПЛ зі Львовом.

"Тільки наша провина, звичайно. Але, якщо чесно, це ганьба – такий футбол показувати, як це відбувалося. Матч триває 90 хвилин, а ми грали 25. У нас було 25 хвилин, а весь інший час Львів лежить, тренери падають.

Львів побив антирекорд чемпіонатів України, що належав Карпатам

Мені здається, якщо було б можна, всі 11 гравців з запасними впали б і лежали. Це клоунада просто. Але ми повинні обігравати такі команди", – сказав Юрченко в інтерв'ю "Великому футболу".

Нагадаємо, звітний поєдинок завершився без забитих голів. Зоря після вилучення Педро на 37-й хвилині грала в більшості, але не змогла дотиснути суперника.

Львів у меншості відібрав очки у Зорі