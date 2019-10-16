Президент Карпат переховується від українських правоохоронців у Греції, – НАБУ

Президент львівських Карпат Петро Димінський перебуває у Греції під час розгляду справи щодо звинувачення у скоєнні смертельної ДТП.

Петро Димінський, якого розшукують за підозрою у причетності до смертельної ДТП на Львівщині, перебуває у Греції, повідомляє НАБУ.

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Нагадаємо, 18 серпня 2017 року біля села Ямельня Львівської області сталося ДТП за участю автомобіля Петра Димінського. Внаслідок автопригоди загинула водійка іншої автівки. Брат загиблої стверджував, за кермом був саме Димінський, хоча вину на себе бере охоронець бізнесмена, якому було висунуто підозру.

За декілька днів після аварії Петро Димінський покинув Україну на приватному літаку. У грудні 2017 бізнесмена оголосили у національний розшук і суд дав дозвіл на його затримання.

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