Карпаты – Львов, Заря – Десна: анонс матчей УПЛ

В рамках 11-го тура УПЛ Карпаты принимают Львов, а Заря встретится с Десной. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Львов

Вот и дождались болельщики Галицкого дерби. К первому из них команды подходят в ужасной форме: Карпаты находятся на девятой позиции и имеют восемь очков, а Львов, имея скмь зачётных баллов, идёт предпоследним – при этом "львы" проиграли три последние встречи, а "горожане" не знают побед на протяжении пяти. К этому следует добавить также вылет Карпат из Кубка от Ингульца, но это было бы уже слишком больно. В общем, два непримиримых соперника прямо сейчас даже не мечтают о еврокубках. Тут бы просто не вылететь (хотя в УПЛ сделать это трудно).

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В игровом плане Карпаты и Львов являются антонимами друг друга. Роман Санжар пытается поставить сбалансированный атакующий футбол через короткий средний пас, а Владимир Мазяр больше надеется на контратаки и длинные передачи – ну, и на автобус у своих ворот. Впрочем, это только в теории, а на практике на обе команды трудно смотреть. "Горожане" за четыре матча в УПЛ под руководством нового тренерского штаба не создали, кажется, ни одного момента, и радовались, как дети, нулевой ничьи с Зарей. "Львы" же в нескольких поединках наработали на ничью, но всё портила дырявая оборона.

Статистика противостояния

Всего: 5 матчей, 2 победы Карпат, 2 ничьи, 1 победа Львова, разница мячей 8:6

В Премьер-лиге: 4 матча (+0, =2, -2)

В общем, Галицкое дерби должно стать либо феерическим, либо скучным. Более вероятным вариантом кажется последний, ведь Львов научился грамотно сушить игру – если у тебя есть определённые проблемы с атакой, подопечные Владимира Мазяра их многократно усилят. Характерно, что за последние четыре тура никто, кроме Александрии, не забил "горожанам" больше одного гола – да и те прошли на последних минутах или с пенальти. С другой стороны, обеим командам нужна только победа, ведь тренерам недалеко до отставки, а Олимпик уже совсем скоро может покинуть зону вылета, освободив её для львовян. Словом, должно быть интересно.

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Карпаты – Львов прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet небольшое преимущество отдают Карпатам. На победу "зелёно-белых" букмекеры поставили коэффициент 2,39, в то время как триумф Львова оценили в 3,04. Ничья увеличит ваш выигрыш 3,22 раз, а наиболее вероятным счётом эксперты считают 1:0 в пользу "львов" – её оценили "кэфом" 6,40.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кучер (Карпаты)

Под вопросом: Вакуленко (Карпаты)

Дисквалифицированы: Педро (Львов)

Предыдущий матч. 03.03.2019. 20-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Карпаты – Львов – 0:1

Гол: А. Мегремич, 35 (автогол).

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Львов

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Халль, Дубинчак – Клёц, Назарина – Гуцуляк, Ди Франко, Диогу – Понде

Львов: Сарнавский – Квасный, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабино – Шина, Пернамбуко, Альваро - Ренан

"Изюминки" матча:

– Львов не забивает голов в Чемпионате с 26 августа в течение 451-й минуты.

– Проигрышная серия Карпат в УПЛ насчитывает уже три матча.

– 390-й домашний матч Карпат в Чемпионатах.

– Капитан Львова Сергей Борзенко и его одноклубник Антон Братков с начала Чемпионата выступают без замен.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Большого количества голов в этом поединке ожидать не приходится. И в лучшей форме Галицкое дерби не радовало болельщиков высокой результативностью, а сейчас об этом можно говорить чисто в теории – больше одного мяча Карпаты течение последнего месяца не забивали, а Львов в этом аспекте просто ноль. Оборона "горожан" явно сильнее, а обе атаки крайне неубедительны – тем не менее, "зелёно-белые", в основном, покидали поле хотя бы с одним голом. Именно поэтому можно прогнозировать минимальную победу "львов".

Заря – Десна

В 11-м туре претенденты на серебряные и бронзовые медали сойдутся друг с другом. Динамо примет Александрию, но более интересной кажется встреча между Зарей и Десной – коллективами, которые вполне можно назвать открытиями сезона. Черниговцы сейчас держатся на второй позиции, а Заря поражает нетипичным для УПЛ атакующим футболом – и при этом обе команды шикарно сыграли с грандами. Три очка нужны обоим, ведь северяне в случае победы могут оторваться от Александрии на четыре зачётных балла, а Заря имеет шанс приблизится к ней притык. В контексте борьбы за прямую путёвку в Лигу Европы матч принимает невероятно важное значение.

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Десна – более сбалансированный коллектив, в котором вообще трудно найти слабое место. Все позиции укомплектованы, ближайший запас в хорошей форме, а оборона сейчас лучшая в чемпионате – за 10 туров подопечные Александра Рябоконя пропустили всего четыре гола (это меньше, чем у Шахтера!). В атаке также всё шикарно: Филлипов с шестью голами является вторым бомбардиром УПЛ, а Картушов с пятью передачами занимает ту же позицию в погоне ассистентов – правда, три из них Егор отдал в матче против Мариуполя, который уничтожили со счётом 0:4. При этом Десна шикарно прессингует. Словом, это реально вторая команда чемпионата.

Статистика противостояния

Всего: 13 матчей, 5 победы Зари, 3 ничьи, 4 победы Десны, разница мячей 23-14.

В Премьер-лиге: 2 матча (+1, =0, -1, 2-2)

Заря – агрессивный коллектив со сложной организацией работы в продвижении мяча. Для середняков УПЛ это нетипично, ведь большинство из них всегда пыталась работать от контратак. Луганчане же под руководством Виктора Скрипника делают ставку на высокий прессинг и контрпресинг, а также на быстрые позиционные атаки через короткие передачи. Когда у команды эти компоненты получаются, то Шахтер у себя дома горит со счетом 0:2 после 30 минут игры, но футбол "мужиков" ещё немного сырой – как следствие, автобусы Мариуполя и Львова оставили свои ворота сухими. В общем, Заря выглядит очень круто, но в попытках поставить настоящий европейский футбол "чёрно-белые" нарываются на постоянные сбои в свой первый сезон при новом тренере.

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Заря – Десна прогноз букмекеров на матч УПЛ

Эксперты из компании Marathon Bet фаворитом встречи считают Зарю. На победу луганчан букмекеры влепили коэффициент 2,10, в то время как победа Десны оценена аж в 3,62. В случае ставки на ничью ваш выигрыш увеличится в 3,26 раз, а наиболее вероятным счётом контора считает 1:0 в пользу "мужиков" – на неё стоит "кэф" 5,60.

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированные: нет

Предыдущий матч. 01.12.2018. 17-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Десна – Заря – 0: 2

Голы: 0:1 – Силас (23), 0:2 – В. Кабаев (80).

Ориентировочные составы на матч Заря – Десна

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Кабаев, Русин

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, Хлёбас, Картушов – Филиппов

"Изюминки" матча:

– Заря с начала Чемпионата на своем поле ещё не побеждала (3 ничьи и поражение).

– Победная клубная рекордная серия Десны в УПЛ продолжается два матча.

– Десна может забить 50-й гол в УПЛ (ещё одно взятие ворот).

– Заря не пропускает голов в Чемпионате с 14 сентября в течение 271-й минуты.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно согласиться с букмекерами по такому откровенному преимуществу в пользу Зари. Да, луганчане играют дома, им нужны очки, а Десна в последнем туре победила Олимпик довольно натужно – впрочем, "мужики" вообще расписали нулевую ничью с полумёртвым Львовом. Десна в течение текущего сезона выглядит даже стабильнее.

У "мужиков" не всё хорошо с обороной, поэтому можно прогнозировать хотя бы один гол черниговцев. С другой стороны, Заря очень эффективна в атакующих действиях - в последних трёх турах среднее количество ударов луганчан в створ достигало десяти, что много говорит об умении доводить атаку до логического конца. Именно поэтому можно прогнозировать и гол в ворота гостей. Вероятно, на этом команды и разойдутся – слишком уж они равны.

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