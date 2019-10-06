Рябоконь озвучив амбітні плани Десни у чемпіонаті

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь після перемоги над Олімпіком (1:0) поділився завданнями чернігівської команди на найближче майбутнє.

"Хочу привітати вболівальників з перемогою і забитим м'ячем. Довго не могли відзначитись вдома – навіть не пам'ятаю, коли востаннє це було. Тому цей гол – довгоочікуваний, а перемога робить його ще важливішим.

Десна – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зараз у нас три дні вихідних. Потім плануємо виїзд за кордон, матчі... Поки квитків на руках немає, тому не можемо точно сказати: вдасться чи не вдасться. Швидше за все, поїдемо і зіграємо кілька спарингів.

Рябоконь пояснив, чому гравців Десни не викликали у збірну України попри високі результати в УПЛ

Друге місце? Тут справа не в місці. Справа у кількості очок. Про турнірне становище зараз думати рано – про це варто говорити ближче до травня, а ось набір очок – це важливо. Нам потрібно потрапляти у першу шістку. В останні роки 30-ти очок вистачало, аби опинитися там. Тому, в першу чергу, думаємо про потрапляння в першу шістку", – наводить слова Олександра Рябоконя офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Десна зуміла вирвати перемогу у Олімпіка на 90-й хвилині – відзначився Денис Фаворов. Ця звитяга принесла чернігівцям 20 очок і другу сходинку у турнірній таблиці, Олімпік з п’ятьма пунктами залишається останнім.

Десна на останніх хвилинах дотисла Олімпік і вийшла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ