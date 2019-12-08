Карпати – Десна, Маріуполь – Львів: анонс матчів УПЛ

В рамках 17-го туру УПЛ Карпати приймають Ворсклу, а Маріуполь зустрінеться зі Львовом. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати після призначення Романа Санжара продовжують вражати публіку своїми результатами. "Леви" під керівництвом екс-коуча Олімпіка перемогли лише у дебютному матчі спеціаліста на новому робочому місці, після чого не знали радості звитяг над суперником у десяти поєдинках поспіль. Їх били і Інгулець, і Колос, і навіть Львів Володимира Мазяра відібрав у них очки – як наслідок, "зелено-білі" впали у групу аутсайдерів, які замикають таблицію з 11 заліковими балами в активі. В останньому матчі вони програли Зорі, а перед цим поступилися Олімпіку. Словом, занурення максимальне.

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Десна перебуває на протилежному полюсі УПЛ. Чернігівці тримаються на четвертій позиції з відставанням від Зорі всього на одне очко, а попередньому турі сіверяни впевнено переграли Олександрію – вдруге за сезон. Щоправда, трапляються і осічки на кшталт матчів з СК Дніпро-1 (0:0) чи поразки від Колоса у Києві, однак прямо зараз підопічним Олександра Рябоконя не можна помилятися. Зоря сьогодні може програти Динамо, а значить існує прекрасна можливість вийти на чисту третью сходинку в турнірній таблиці. Сьогодні Десна буде надзвичайно вмотивована.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Карпати – Десна

Карпати: Кудрик – Вакуленко, Халль, Веремієнко – Мартінс, Назарина, Кльоц, Лях – Деда – Діогу, Понде

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Кузик – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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Карпати у кожному матчі дають бій, однак сильно це їм не допомогає. У "левів" серйозні проблеми з організацією атаки, а у Десни – одна з найкращих оборон в чемпіонаті. Того ж самого не скажеш про захист львів'ян, тож фаворит зустрічі очевидний. Сіверяни повинні святкувати впевнену перемогу.

Маріуполь – Львів

Маріуполь у попередньому турі створив сенсацію, вперше за шість років відібравши очки у напіврезервного складу Шахтаря. Цим азовці сильно присоромили критиків, які регулярно висловлювали сумнів у чесності дербі, але задирати носа зарано – в турнірному плані у команди все дуже тонко. Так, "чайки" набрали 18 пунктів, однак стільки ж мають Олімпік та СК Дніпро-1, а Колос вчорашнім погромом дніпровців опустив Маріуполь на сьому сходинку. При цьому підопічні Олександра Бабича досі виступають нестабільно, чергуючи звитяги, поразки та нічиї: за 16 турів Маріуполь лише одного разу провів переможну серію – вона склала аж два матчі. Словом, проти цього колективу сміливо грати може будь-хто.

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Львів продовжує знайомитись з Єгіше Мелікяном, який очолив команду три тижні тому. У першому ж матчі його підопічні легко переграли Ворсклу, а потім дали бій Шахтарю на виїзді – так, все завершилось розгромом, але три з чотирьох голів "гірники" забили аж у другому таймі, до того граючи в результативну нічию. Здавалося, що з таким футболом "містяни" впевнено розберуться з СК Дніпро-1, але "жовто-чорні" без особливих проблем прибили Львів на його ж полі. Це означає, що робити висновки по роботі Єгіше Мелікяна зарано, однак відриватися від передостанньої позиції в УПЛ його команді потрібно прямо зараз.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Дава – Приймак

Травмовані: Фомін (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Львів

Маріуполь: Гальчук – Биков, Яворський, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Корнієнко – Чурко, Вакула, Мишньов

Львів: Сарнавський – Люлька, Братков, Борзенко, Гончар – Сабіно, Мартан – Пернамбукко, Шина, Альваро – Ренан

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Львів у минулому сезоні жодного разу не переграв Маріуполь, однак середня результативність у очних зустрічах цих команд становила аж 3,2 голи на матч – щоправда, тоді обидві команди були набагато сильнішими. Сьогодні забитих м'ячів буде менше, але спрогнозувати переможця матчу важко. Тим не менш, азовці виглядають стабільнішим колективом, який має певний запас. Більш вірогідною здається саме перемога Маріуполя.

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