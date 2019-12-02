Бєсєдін: Матч Шахтаря і Маріуполя навіть не дивився, вони там крутять, як хочуть

Нападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував перемогу над Олімпіком (3:1), яка дозволила киянам наблизитися до Шахтаря – "гірники" у 16 турі сенсаційно поділили очки з Маріуполем.

"Хороший матч, забили 3 голи. Чесно кажучи, Олімпік добре виглядав, мені сподобалося. Він не сідав назад, намагалися щось будувати попереду, їхній малюнок окреслюється. Так було цікаво грати, добре, що перемогли.

Олімпік – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Не треба говорити – герой я або не герой, потрібно виходити і намагатися виграти, все для цього робити. Після поразки від Мальме відійшли, поговорили, зібралися, зробили висновки. У нас все попереду. Треба виграти вдома проти Лугано, все буде нормально.

У матчі з Мальме було все – і хороше, і погане. Для глядачів було цікаво. Але ми розуміємо, що, при всій повазі до Мальме, треба обігрувати такі команди. Осад залишається. Це якийсь досвід. Страху перед вирішальним матчем з Лугано немає, хочеться його швидше зіграти, перемогти і спокійно вийти з групи. Матч Маріуполя з Шахтарем не дивився навіть, вони там крутять, як хочуть", – сказав Бесєдін в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо повернуло собі другу сходинку УПЛ, однак відрив Шахтаря все ще вкрай великий – 11 очок.

Олімпік – Динамо: стара проблема киян, справедливі нерви Бойка та спірне рішення, яке прибило донеччан