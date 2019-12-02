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Бєсєдін: Матч Шахтаря і Маріуполя навіть не дивився, вони там крутять, як хочуть

00:45 549 Читать на русском
Бєсєдін: Матч Шахтаря і Маріуполя навіть не дивився, вони там крутять, як хочуть
Бєсєдін атакує ворота Олімпіка / Футбол 24

Нападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував перемогу над Олімпіком (3:1), яка дозволила киянам наблизитися до Шахтаря – "гірники" у 16 турі сенсаційно поділили очки з Маріуполем.

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

"Хороший матч, забили 3 голи. Чесно кажучи, Олімпік добре виглядав, мені сподобалося. Він не сідав назад, намагалися щось будувати попереду, їхній малюнок окреслюється. Так було цікаво грати, добре, що перемогли.

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Не треба говорити – герой я або не герой, потрібно виходити і намагатися виграти, все для цього робити. Після поразки від Мальме відійшли, поговорили, зібралися, зробили висновки. У нас все попереду. Треба виграти вдома проти Лугано, все буде нормально.

У матчі з Мальме було все – і хороше, і погане. Для глядачів було цікаво. Але ми розуміємо, що, при всій повазі до Мальме, треба обігрувати такі команди. Осад залишається. Це якийсь досвід. Страху перед вирішальним матчем з Лугано немає, хочеться його швидше зіграти, перемогти і спокійно вийти з групи. Матч Маріуполя з Шахтарем не дивився навіть, вони там крутять, як хочуть", – сказав Бесєдін в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо повернуло собі другу сходинку УПЛ, однак відрив Шахтаря все ще вкрай великий – 11 очок.

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Маріуполь Маріуполь Олімпік - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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