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Рябоконь зізнався, що готує Карпатам тактичний сюрприз

18:45 252 Читать на русском
Рябоконь зізнався, що готує Карпатам тактичний сюрприз
Олександр Рябоконь (праворуч) / фото: Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про підготовку до матчу 17-го туру УПЛ проти Карпат.

 

"Будемо пробувати різні варіанти. Дійсно, Єрмаков проявив себе дуже непогано. Можливо, він вийде в наступному матчі.

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Можливо, спробуємо нову схему. Подивимося. Карпати іноді грають у 2 нападники. Постараємося зробити, щоб Карпатам було некомфортно, а нам комфортно", – сказав Рябоконь в ефірі ТК Футбол.

Додамо, що матч Карпати – Десна відбудеться 8 грудня. Початок матчу о 14:00. Після 16-и турів львів'яни перебувають серед трьох команд УПЛ, які набрали найменше очок – по 11. Чернігівці мають 30 пунктів та посідають четверту сходинку.

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Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Карпати - Десна Карпати Карпати Десна Десна
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