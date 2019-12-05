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Карпати пояснили, чому попрощались з Лоренценом – у клубі були розчаровані форвардом

08:26 326 Читать на русском
Карпати пояснили, чому попрощались з Лоренценом – у клубі були розчаровані форвардом
Мелвін Лоренцен / Фото ФК Карпати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин не приховує свого розчарування від форми Мелвіна Лоренцена, який покинув львівський клуб через 2 місяці після підписання контракту.

"Коли ми брали цього футболіста, то дуже сподівалися, що він стане лідером команди. Все-таки у нього є досвід, він пограв в хороших чемпіонатах. На нього розраховували.

Лоренцен покинув Карпати, пробувши у команді лише 2 місяці

Але ми побачили, що він не дає бажаного, не дає того ефекту, який ми чекали. Відповідно ми просто попрощалися з ним раніше, щоб відпустити хлопця. У нас немає претензій один до одного. Ми повністю з ним розрахувалися і побажали успіхів.

Але і ми його розуміємо. Він пояснював: я фактично 6 місяців не тренувався, мені потрібен був час на адаптацію. Але нам результат потрібен був уже і зараз", – сказав Ящишин в ефірі ТК Футбол.

Після 16-ти турів УПЛ львів'яни перебувають на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 11 очок.

Карпати продаватимуть футболістів, щоб мати ресурси на життя, – директор клубу Ящишин

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Теги
Мелвін Лоренцен Мелвін Лоренцен Ростислав Ящишин Карпати Карпати
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