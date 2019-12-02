"Ми тепер фарм-клуб Динамо?" – капітан Маріуполя емоційно прокоментував нічию з Шахтарем

Капітан Маріуполя Сергій Яворський поділився своїми емоціями після матчу проти донецького Шахтаря у 16-му турі УПЛ.

"Фантастика. Нарешті це сталося. Саме цього разу вірилося. Навіть перед грою обговорювали, що треба брати очки. Погодні умови і поле були далеко не бразильськими. Очікував, що поле нам допоможе.

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Злі язики завжди щось говорять. Я вже читав в інтернеті чутки про те, що нібито Шахтарю вже просто нічого не потрібно в цьому чемпіонаті. Ми себе дві години спотворювали на полі, щоб хтось сказав, що Шахтар нам з панського плеча віддав очки, тому що їм уже не треба – маячня. Та й чемпіонат у нас довгий, на Шахтар чекають очні поєдинки з конкурентами в першій шістці, тому очки їм, мені здається, все ще не зайві. Тільки дурні можуть таке говорити.

Всі ці розмови про фарм-клуби теж цікаві. Якщо ми програли Динамо 0:3, а у Шахтаря відібрали очки – ми тепер фарм-клуб Динамо? Якщо людина не вірить в правду і справедливість у футболі – їй нічого доведеш", – цитує Яворського офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, в 16-му турі УПЛ Маріуполь зміг зіграти внічию з Шахтарем (1:1). Попередня втрата очок "гірників" у матчі проти Маріуполя відбулася у травні 2013-го року.

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