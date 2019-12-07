Золоті 60-ті і сива давнина: покалічена зірка Реала, футбол під наглядом Гітлера та ще 28 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Юний (19 років) Йохан Кройф чимось невловимо нагадував Маколея Калкіна. На календарі – 1965 рік, вже невдовзі зірочка Аякса дебютує за збірну Нідерландів.

2. Арсенал – володар Кубка Англії-1950. У фіналі "каноніри" впевнено обіграли Ліверпуль (2:0).

3. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Джерела стверджують, що це – футболісти Реала у 1968 році, хоча й розпізнати їх украй важко.

4. Фіорентина повним складом пересіла на скутери від Lambretta.

5. Видатний хавбек Ботафогу і збірної Бразилії, 2-разовий чемпіон світу Діді та його донечка.

6. Робітники чаклують над газоном Вемблі (1923 рік).

7. Васку да Гама в естетичній і завше впізнаваній формі зразка 1952 року.

8. Захисник збірної Італії Джачінто Факкетті читає розгромні заголовки британської преси після повного фіаско своєї команди на ЧС-1966. Скуадра Адзурра поступилася Північній Кореї і посіла лише третє місце у квартеті.

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9. Не Барселоною єдиною... Зустрічайте – Атлетіко Каталунья!

10. Джордж Бест і Боббі Чарльтон десантувалися на Мальті.

11. Аншлюс... точніше – аншлаг! Традиційна ситуація для німецької Бундесліги 60-х.

12. А це – стара добра Англія. Матч Міллуол – Ньюкасл, 1957 рік.

13. Гаррінча на правах "радості народу" дозволяє собі курити в присутності тренера Вісенте Феоли. Табір збірної Бразилії, 1958 рік.

14. Нерео Рокко, головний тренер Мілана 60-70-х, також із розумінням ставився до порушення режиму своєю зіркою – Джанні Ріверою.

15. Мюнхенська Баварія у 1932 році. Саме ці футболісти здобули перший чемпіонський титул в історії клубу.

16. Півфінал Кубка чемпіонів 1967/68. МЮ – Реал – 1:0. Гол в активі Джорджа Беста (№7). Виїзні 3:3 у матчі-відповіді дозволили манкуніанцям вийти у фінал.

17. Едуард Стрельцов проти Альберта Гьортца. СРСР – ФРН на Олімпіаді-1956 у Мельбурні.

18. Ньюкасл акуратно припаркував автобус (1952 рік).

19. Джованні Лодетті – пам'ятний хавбек Мілана та збірної Італії 60-х.

20. Тренування гравців Брістоль Роверс у 1950-х. Ох, ці англійці – великі оригінали!

21. Жаїр Да Коста, бразильський форвард Інтера, п'є щось "горюче" із Кубка чемпіонів. У 1964 та 1965 роках "нерадзуррі" двічі перемагали у фіналах найкрутішого клубного турніру континенту.

22. Мюнхен 1860 – Кікерс Офенбах – 2:0. Травень 1943 року, часи Третього Рейху.

23. Роже П'янтоні (ліворуч) та Раймон Копа – ударний тандем збірної Франції 1950-х. Обидва забили за "Ле Бльо" по 18 м'ячів.

24. А це – велика радість Амарілдо та Пеле – форвардів збірної Бразилії – на тріумфальному для них ЧС-1962.

25. Із Піррі, видатним хавбеком Реала та збірної Іспанії 1960-70-х, суперники не церемонилися – йому регулярно перепадало від них у зубодробильних зіткненнях.

26. Діда – це не тільки голкіпер. Діда – це ще й форвард збірної Бразилії та Фламенго епохи 50-х. На фото він – ліворуч. А праворуч – Гаррінча, Ботафого.

27. Від батька – до сина. Домашній матч Шеффілд Венсдей на Хіллсборо у сезоні 1951/52. До грандіозної трагедії залишалося 37 років...

28. Пінейро та Теле Сантана (праворуч) у грі за Флуміненсе, 1957 рік. У 80-х Сантана двічі очолюватиме збірну Бразилії, але світова корона йому так і не підкориться.

29. Гламурний Джордж Бест полюбляв крутити педалі.

30. Але, звісно, найбільший кайф північноірландець ловив за кермом крутої тачки і з неймовірною кралечкою на борту.

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