toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Золоті 60-ті і сива давнина: покалічена зірка Реала, футбол під наглядом Гітлера та ще 28 фото "старої школи"

12:00 2069 Читать на русском
Золоті 60-ті і сива давнина: покалічена зірка Реала, футбол під наглядом Гітлера та ще 28 фото "старої школи"
Джордж Бест умів жити красиво / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Юний (19 років) Йохан Кройф чимось невловимо нагадував Маколея Калкіна. На календарі – 1965 рік, вже невдовзі зірочка Аякса дебютує за збірну Нідерландів.

кройф

2. Арсенал – володар Кубка Англії-1950. У фіналі "каноніри" впевнено обіграли Ліверпуль (2:0).

арсенал

3. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Джерела стверджують, що це – футболісти Реала у 1968 році, хоча й розпізнати їх украй важко.

реал

4. Фіорентина повним складом пересіла на скутери від Lambretta.

фіорентина

5. Видатний хавбек Ботафогу і збірної Бразилії, 2-разовий чемпіон світу Діді та його донечка.

діді

6. Робітники чаклують над газоном Вемблі (1923 рік).

вемблі

7. Васку да Гама в естетичній і завше впізнаваній формі зразка 1952 року.

васку да гама

8. Захисник збірної Італії Джачінто Факкетті читає розгромні заголовки британської преси після повного фіаско своєї команди на ЧС-1966. Скуадра Адзурра поступилася Північній Кореї і посіла лише третє місце у квартеті.

"Про них відомо так мало, наче вони прилетіли з Місяця". Як команда, зростом 162 сантиметри, створила подвиг на Мундіалі

факкетті

9. Не Барселоною єдиною... Зустрічайте – Атлетіко Каталунья!

10. Джордж Бест і Боббі Чарльтон десантувалися на Мальті.

бест чарльтон

11. Аншлюс... точніше – аншлаг! Традиційна ситуація для німецької Бундесліги 60-х.

аншлаг

12. А це – стара добра Англія. Матч Міллуол – Ньюкасл, 1957 рік.

міллуол

13. Гаррінча на правах "радості народу" дозволяє собі курити в присутності тренера Вісенте Феоли. Табір збірної Бразилії, 1958 рік.

гаррінча феола

14. Нерео Рокко, головний тренер Мілана 60-70-х, також із розумінням ставився до порушення режиму своєю зіркою – Джанні Ріверою.

рокко рівера

15. Мюнхенська Баварія у 1932 році. Саме ці футболісти здобули перший чемпіонський титул в історії клубу.

баварія

16. Півфінал Кубка чемпіонів 1967/68. МЮ – Реал – 1:0. Гол в активі Джорджа Беста (№7). Виїзні 3:3 у матчі-відповіді дозволили манкуніанцям вийти у фінал.

бест

17. Едуард Стрельцов проти Альберта Гьортца. СРСР – ФРН на Олімпіаді-1956 у Мельбурні.

18. Ньюкасл акуратно припаркував автобус (1952 рік).

ньюкасл

19. Джованні Лодетті – пам'ятний хавбек Мілана та збірної Італії 60-х.

лодетті

20. Тренування гравців Брістоль Роверс у 1950-х. Ох, ці англійці – великі оригінали!

брістоль роверс

21. Жаїр Да Коста, бразильський форвард Інтера, п'є щось "горюче" із Кубка чемпіонів. У 1964 та 1965 роках "нерадзуррі" двічі перемагали у фіналах найкрутішого клубного турніру континенту.

да коста

22. Мюнхен 1860 – Кікерс Офенбах – 2:0. Травень 1943 року, часи Третього Рейху.

третій рейх

23. Роже П'янтоні (ліворуч) та Раймон Копа – ударний тандем збірної Франції 1950-х. Обидва забили за "Ле Бльо" по 18 м'ячів.

раймон копа

24. А це – велика радість Амарілдо та Пеле – форвардів збірної Бразилії – на тріумфальному для них ЧС-1962.

амарілдо пеле

25. Із Піррі, видатним хавбеком Реала та збірної Іспанії 1960-70-х, суперники не церемонилися – йому регулярно перепадало від них у зубодробильних зіткненнях.

піррі

26. Діда – це не тільки голкіпер. Діда – це ще й форвард збірної Бразилії та Фламенго епохи 50-х. На фото він – ліворуч. А праворуч – Гаррінча, Ботафого.

діда гаррінча

27. Від батька – до сина. Домашній матч Шеффілд Венсдей на Хіллсборо у сезоні 1951/52. До грандіозної трагедії залишалося 37 років...

28. Пінейро та Теле Сантана (праворуч) у грі за Флуміненсе, 1957 рік. У 80-х Сантана двічі очолюватиме збірну Бразилії, але світова корона йому так і не підкориться.

теле сантана

29. Гламурний Джордж Бест полюбляв крутити педалі.

бест

30. Але, звісно, найбільший кайф північноірландець ловив за кермом крутої тачки і з неймовірною кралечкою на борту.

бест

Сторінка автора у Facebook

Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Пластун назвав переломний матч відбору до Євро-2020 для збірної України
10:36
2045
Теги
Головне Світ Баварія Баварія Ретро Боббі Чарльтон Раймон Копа Гаррінча Фіорентина Фіорентина Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Пеле Статті Джордж Бест Олег Бабій Овертайм Арсенал Арсенал Ньюкасл Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Олександрія
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук