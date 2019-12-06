Екс-гравець Карпат Крістобаль розповів, як Димінський приїжджав на тренування в оточенні людей з автоматами

Колишній форвард Карпат Крістобаль Маркес, який виступає в іспанській Сегунді за Фуенлабраду, згадав свої виступи в чемпіонаті України в складі львівського клубу.

"Зараз можу грати у футбол і заробляти собі на життя без ризику. Пам'ятаю, як грав у Карпатах і на тренування приїхав президент клубу в оточенні людей з автоматами. Ми змушені були перервати заняття і піти з ним привітатися.

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Якщо зустріч з командою проходила в офісі президента, у всіх забирали мобільні телефони, щоб ми не могли нічого записати. А коли президент ходив на риболовлю, то йому спеціально кидали рибу в воду, щоб не сердився, що не може нічого зловити", – наводить слова Маркеса El Mundo.

Нагадаємо, Крістобаль виступав за Карпати у першій половині сезону 2011/12. Іспанець зіграв за львівський клуб лише 12 матчів, у яких забив один гол.

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