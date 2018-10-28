Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Карабах приймає Ворсклу в рамках 3-го туру Ліги Європи. Анонс та прогноз поєдинку читайте на Футбол 24.

Карабах – Ворскла

25 жовтня, 19:55, Баку, Республіканський стадіон ім. Тофіка Бахрамова

Головний арбітр: Рой Райншрайбер (Ізраїль)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

У Ворскли перед стартом у Лізі Європи, за великим рахунком, було дві задачі – погеройствувати з грандами та поборотися за "місце престижу" з Карабахом. З першим пунктом у полтавців все прекрасно: команда провела два дуже красивих поєдинки з Арсеналом та Спортінгом – останній взагалі до 90-ї хвилини програвав. Ці приємні спогади хоч і не подарували очок у копілку "зелено-білих", але вивели на третю позицію у групі завдяки кращій різниці голів. Вже цим підопічні Василя Сачка викликають симпатію – тепер потрібно довести свою крутість у протистоянні з прямим конкурентом, так би мовити. Команда зараз на ходу, а осічки з Арсеналом-Київ та Динамо на внутрішній арені не повинні насторожувати – в обох випадках полтавці виглядали не так вже й погано та могли претендувати на більше.

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Карабах у матчах проти Арсенала та Спортінга не забив жодного голу

Карабах добре відомий не тільки українцям, але й усій Європі. Клуб виступає на груповому етапі єврокубків вже п'ятий рік поспіль, а у минулому сезоні він взагалі грав у ЛЧ та відбирав очки у мадридського Атлетіко. В цьому році азербайджанці не настільки переконливі, але вони все одно залишаються міцною, швидкою та агресивною командою. Карабах сповідує атакувальний футбол та насичений технічними виконавцями, хоча голів наші суперники у поточному розіграші групового етапу Ліги Європи ще не забивали. Розгром від Арсенала (0:3) та поразка Спортінгу (0:2) не мають вводити в оману: з португальцями усі питання щодо результату зустрічі були зняті лише на останніх хвилинах, а з "канонірами" агдамці настріляли практично рівну статистику ударів – 12:13. Для порівняння: у Ворскли в двох матчах всього дев'ять пострілів. Словом, суперник у полтавців непростий.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Ворскла та Карабах жодного разу не зустрічалися між собою. Сьогодні – їх перший очний матч.

2. Ворскла ніколи не грала проти азербайджанських команд, а от Карабах має дуже неприємний досвід з Дніпром. У сезоні 2014/2015 дніпряни програли Карабаху у рідних стінах (0:1), але перемогли на виїзді (1:2). В останньому ж турі Дніпро переграв Сент-Етьєнн, а Карабах поступився Інтеру через скасований чистий гол, в результаті чого з групи вийшли саме українці.

3. Українські та азербайджанські клуби загалом перетиналися між собою чотири рази. Крім дуелі Карабаха з Дніпром у 2014 році, в сезоні 1999/2000 у кваліфай-раунді КУЄФА Кривбасс двічі переміг Шамкир – 3:0 вдома та 0:2 на виїзді. Таким чином, загальний рахунок протистояння – 7:2 на користь України.

4. За даними порталу Transfermarkt, Ворскла та Карабах мають приблизно рівні за своєю загальною вартістю склади: футболісти агдамського клубу коштують €12,35 млн, а полтавського – €11,9 млн.

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Кадрова ситуація

Карабах особливих проблем зі складом не має. Точно не допоможе команді іспанський атакувальний хавбек Дані Кінтана, який травмувався ще влітку й повернеться не раніше грудня. Крім того, навряд чи зможе зіграти вінгер Вільд-Дональд Герьє, який наприкінці вересня вивихнув плече й вилетів на місяць – за даними азербайджанських ЗМІ, впродовж цього терміну йому навіть тренуватись заборонено. Дискваліфікацій ніхто з наших суперників не отримав.

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Участь Артура у матчі проти Карабаха знаходиться під питанням

У Ворскли список травмованих виглядає масштабно. Через пошкодження різного характеру в Азербайджан з командою не полетіли Олександр Кобахідзе, Гегам Кадимян, Денис Васін і Дмитро Кравченко. Крім того, існують великі питання щодо участі Артура, який отримав травму й пропускав матч проти Динамо – повідомлялося, що бразилець такоже не полетить, але він все ж потрапив у заявку полтавців. Дискваліфікацій, слава Богу, ніхто з наших футболістів не отримав.

Орієнтовні склади на матч Карабах – Ворскла

Карабах: Вагнер – Мєдвєдєв, Жезнічак, Гусейнов, Аголлі – Гараєв, Мічел – Мадатов, Озобіч, Зубір – Емегара

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Шарпар, Чеснаков – Сергійчук, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Карабах у цьому сезоні Ліги Європи ще не забивав – і навряд чи його гравці та вболівальники задоволені таким розвитком подій. Для азербайджанців, як і для нас, цей поєдинок є можливістю для набору очок та покращення різниці м'ячів, тож від агдамців вже з перших хвилин потрібно очікувати феєричного тиску на ворота Ворскли. Забивати там є кому, але, як показує досвід, гравці Карабаха мають властивість транжирити свої моменти: так, з Арсеналом кількість ударів у площину була рівною (4:4), але лондонці забили три голи, а азербайджанці – жодного. Якщо полтавці не дозволятимуть їм дуже багато, то теж зможуть сподіватися на позитивний результат.

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Ворскла може розраховувати на позитивний результат у грі з Карабахом

Питання лише в тому, чи можуть підопічні Василя Сачка безпомилково й достатньо довго триматися під пресингом. Поєдинок проти Спортінга залишив суперечливе враження: з одного боку, 90 хвилин полтавці перемагали всуху й витримували натиск суперника, з другого – дуже багато дозволили португальцям, а з третього – втратили концентрацію й програли за три хвилини. Звісно, не можна забувати про те, що собою являє Спортінг на фоні Ворскли, однак "зелено-білі" в рідному чемпіонаті також схильні до періодичних вимикань з гри. Тим не менш, у цьому сезоні Ворскла, здебільшого, бере рівні матчі. Здобути результативну нічию у досвідченого й дико вмотивованого Карабаха їй цілком під силу – і, ймовірно, саме так матч і завершиться.

Михайло Юхименко, Футбол 24