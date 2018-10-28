Карабах – Ворскла: полтавці полетіли в Азербайджан на матч Ліги Європи

Сьогодні зранку делегація Ворскли відлетіла до Азербайджану, де полтавський клуб зіграє поєдинок 3-го туру Ліги Європи проти Карабаха.

Головний тренер Ворскли Василь Сачко взяв на матч проти Карабаха 22-х футболістів, повідомляє Команда№1.

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Воротарі: Богдан Шуст, Олександр Ткаченко;

Захисники: Олександр Чижов, Ардін Даллку, Євген Мартиненко, Андро Гіоргадзе, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Ігор Пердута, Артур, Тарас Саків;

Півзахисники: В'ячеслав Шарпар, Олександр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павло Ребенок, Мар'ян Мисик, Володимир Одарюк;

Напададники: Владислав Кулач, Юрій Коломоєць, Карека, Михайло Сергійчук.

Через травми участь у матчі Ліги Європи не зможуть взяти Олександр Кобахідзе, Гегам Кадимян, Денис Васін і Дмитро Кравченко. Раніше повідомлялось, що хавбек полтавців Артур також пропустить матч через ушкодження, але бразилець присутній у списку футболістів, які полетіли на поєдинок.

Після 2-х матчів групового етапу Ліги Європи Ворскла посідає 3-тю сходинку групи Е, випереджаючи Карабах за різницею забитих та пропущених м'ячів.

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