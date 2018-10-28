Сачко: Ворскла поважає Карабах, але не боїться

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів про очікування від матчу 3-го туру Ліги Європи проти Карабаха.

"Ми витратили багато сил і емоцій, граючи з одним з лідерів нашого чемпіонату. Завдання тренерського штабу і медперсоналу – відновити хлопців і підвести до кожної гри.

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У такому ж циклі знаходиться і Карабах, тому, як би що не було, хлопці – професіонали. Всі команди працюють в схожому ритмі. У нас вибору немає. Безумовно, хотілося б виглядати свіжіше, набратись енергії. Завтра нас чекає важкий матч.

Це груповий етап Ліги Європи, суперник дуже пристойного рівня, до якого ми ставимося з повагою, але ми нікого не боїмося і завтра постараємося віддати всі сили, щоб домогтися позитивного результату.

Ми вивчили команду, зібрали чимало інформації: сильні і не дуже сильні сторони суперника. Готуємося на завтра, незважаючи на кадрові труднощі. Приїхали не на прогулянку", – цитує Сачка видання sportarena.

Нагадаємо, матч Ліги Європи Карабах – Ворскла відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок гри о 19:55.

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