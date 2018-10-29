Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Карабах принимает Ворсклу в рамках 3-го тура Лиги Европы. Анонс и прогноз поединка читайте на Футбол 24.

Карабах – Ворскла

25 октября, 19:55, Баку, Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова

Главный арбитр: Рой Райншрайбер (Израиль)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

У Ворсклы перед стартом в Лиге Европы, по большому счету, было две задачи – погеройствувать с грандами и побороться за "место престижа" с Карабахом. С первым пунктом у полтавчан всё прекрасно: команда провела два очень красивах поединка с Арсеналом и Спортингом – последний вообще до 90-й минуты проигрывал. Эти приятные воспоминания хоть и не подарили очков в копилку "зелёно-белых", но вывели на третью позицию в группе благодаря лучшей разнице голов. Этим подопечные Василия Сачко вызывают симпатию – теперь нужно доказать свою крутизну в противостоянии с прямым конкурентом, так сказать. Команда сейчас на ходу, а осечки с Арсеналом-Киев и Динамо на внутренней арене не должны настораживать – в обоих случаях полтавчане выглядели не так уж и плохо и могли претендовать на большее.

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Карабах в матчах против Арсенала и Спортинга не забил ни одного гола

Карабах хорошо известен не только украинцам, но и всей Европе. Клуб выступает на групповом этапе еврокубков уже пятый год подряд, а в прошлом сезоне он вообще играл в ЛЧ и отбирал очки у мадридского Атлетико. В этом году азербайджанцы не столь убедительны, но они всё равно остаются мощной, быстрой и агрессивной командой. Карабах исповедует атакующий футбол и насыщен техничными исполнителями, хотя голов наши соперники в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы ещё не забивали. Разгром от Арсенала (0:3) и поражение Спортингу (0:2) не должны вводить в заблуждение: с португальцами все вопросы относительно исхода встречи были сняты лишь на последних минутах, а с "канонирами" агдамцы настреляли практически равную статистику ударов – 12:13 . Для сравнения: у Ворсклы в двух матчах всего девять выстрелов. Словом, соперник у полтавчан непростой.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Ворскла и Карабах ни разу не встречались между собой. Сегодня – их первый очный матч.

2. Ворскла никогда не играла против азербайджанских команд, а вот Карабах имеет очень неприятный опыт с Днепром. В сезоне 2014/2015 днепряне проиграли Карабаху в родных стенах (0:1), но победили на выезде (1:2). В последнем же туре Днепр переиграл Сент-Этьенн, а Карабах уступил Интеру из-за отменённого чистого гола, в результате чего из группы вышли именно украинцы.

3. Украинские и азербайджанские клубы пересекались между собой четыре раза. Кроме дуэли Карабаха с Днепром в 2014 году, в сезоне 1999/2000 в квалифай-раунде КУЕФА Кривбасс дважды победил Шамкир – 3:0 дома и 0:2 на выезде. Таким образом, общий счёт противостояния – 7:2 в пользу Украины.

4. По данным портала Transfermarkt, Ворскла и Карабах имеют примерно равные по своей общей стоимости составы: футболисты агдамского клуба стоят €12,35 млн, а полтавского – €11,9 млн.

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Кадровая ситуация

Карабах особых проблем с составом не имеет. Точно не поможет команде испанский атакующий хавбек Данни Кинтана, который травмировался ещё летом и вернётся не раньше декабря. Кроме того, вряд ли сможет сыграть вингер Вильд-Дональд Герье, который в конце сентября вивихнул плечо и вылетел на месяц – по данным азербайджанских СМИ, в течение этого срока ему даже тренироваться запрещено. Дисквалификаций никто из наших соперников не получил.

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Участие Артура в матче против Карабаха находится под вопросом

У Ворсклы список травмированных выглядит масштабно. Из-за повреждений различного характера в Азербайджан с командой не полетели Александр Кобахидзе, Гегам Кадимян, Денис Васин и Дмитрий Кравченко. Кроме того, существуют большие вопросы касательно участия Артура, который получил травму и пропускал матч против Динамо – сообщалось, что бразилец также не полетит, но он всё же попал в заявку полтавчан. Дисквалификаций, слава Богу, никто из наших футболистов не получил.

Ориентировочные составы на матч Карабах – Ворскла

Карабах: Вагнер – Медведев, Жезничак, Гусейнов, Аголли – Гараев, Мичел – Мадатов, Озобич, Зубир – Эмегара

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Шарпар, Чеснаков – Сергийчук, Кулач, Ребенок – Коломоец

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Карабах в этом сезоне Лиги Европы ещё не забивал – и вряд ли его игроки и болельщики довольны таким развитием событий. Для азербайджанцев, как и для нас, этот поединок является возможностью для набора очков и улучшения разницы мячей, поэтому от агдамцев уже с первых минут нужно ожидать феерического давления на ворота Ворсклы. Забивать там есть кому, но, как показывает опыт, игроки Карабаха имеют свойство транжирить свои моменты: так, с Арсеналом количество ударов в створ было равным (4:4), но лондонцы забили три гола, а азербайджанцы – ни одного. Если полтавчане не будут позволять им очень много, то тоже смогут надеяться на положительный результат.

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Ворскла может рассчитывать на положительный результат в игре с Карабахом

Вопрос лишь в том, могут ли подопечные Василия Сачко безошибочно и достаточно долго держаться под прессингом. Поединок против Спортинга оставил противоречивое впечатление: с одной стороны, 90 минут полтавчане побеждали всухую и выдерживали натиск соперника, с другой – очень много позволили португальцам, а с третьей – потеряли концентрацию и проиграли за три минуты. Конечно, нельзя забывать о том, что собой представляет Спортинг на фоне Ворсклы, однако "зелёно-белые" в родном чемпионате также подвержены периодическим отключениям из игры. Тем не менее, в этом сезоне Ворскла в основном берёт равные матчи. Добыть результативную ничью у опытного и дико мотивированного Карабаха ей вполне по силам – и, вероятно, именно так матч и закончится.

Михаил Юхименко, Футбол 24