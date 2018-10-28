Карабах – Ворскла: де дивитись матч Ліги Європи

Полтавська Ворскла зіграє проти азербайджанського Карабаха на виїзді в матчі групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 3-го туру в групі E Ліги Європи Карабах – Ворскла відбудеться 25 жовтня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок зустрічі – о 19:55.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Матч Карабах – Ворскла дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку групового етапу Ліги Європи.

Відзначимо, що обидві команди зазнали двох поразок у стартових двох турах. Полтавці поступилися лондонському Арсеналу на виїзді (2:4) та лісабонському Спортінг вдома (1:2). Натомість Карабах програв два поєдинки із загальним рахунком 0:5.

Карабах: суперник Ворскли у Лізі Європи – "азербайджанський Шахтар", де капітанить… баскетболіст