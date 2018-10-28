Бланко Лещук міг перейти в Карабах

Азербайджанський клуб був зацікавлений у придбанні аргентинського форварда Шахтаря.

Нападник Малаги Густаво Бланко Лещук, права на якого належать Шахтарю, міг опинитися у складі Карабаха, повідомляє видання Eldesmarque.

"Скакуни" були зацікавлені у послугах 26-річного футболіста і боролись за підписання Густаво.

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Окрім азербайджанського клубу на Бланко Лещука претендували Спортінг Хікон, Мальорка, Малага та софійський ЦСКА.

Аргентинець в підсумку перейшов на правах оренди в Малагу. Контракт аргентинця з Шахтарем чинний ще 2 роки. У донецький клуб Бланко Лещук перейшов на початку 2017 року з Карпат.

Нагадаємо, Карабах – суперник Ворскли у Лізі Європи.

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