Капелло та Ліппі відмовилися очолити Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що запрошував дуже титулованих та знаних фахівців на тренерський місток киян.

"Я призначаю тренерів за професійними якостями. Хацкевич був професійним футболістом і став професійним тренером. Те ж саме з Ребровим. Причому, він став затребуваним фахівцем на відміну від тих, хто працює на вашому каналі (Суркіс дав інтерв'ю для Віктора Вацка – прим. "Футбол 24") і критикує Динамо. Начебто у нас одна команда в Україні.

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Чому жодного разу Динамо не очолив іноземець, не враховуючи Сьоміна і Газзаєва ? Я зробив багато спроб. Розмовляв з Капелло, Ліппі та іншими тренерами. Але ніхто не хотів йти в цей проект до кінця. Були можливості запропонувати їм будь-які гроші. Ульє приїжджав на підписання контракту, але в останній момент подзвонили з його клініки і сказали, що у нього не зовсім хороші аналізи. Його дружина наполягла на тому, щоб він повернувся до Франції.

Газзаєв? Він робив те, що сьогодні робить Хацкевич. Тоді в основний склад стали потрапляти Хачеріді, Зозуля, Ярмоленко та інші. Але Газзаєв хотів результат відразу. Цього не було, і він написав заяву про відставку. У Сьоміна під час другого приходу в Динамо вийшло гірше, аніж в перший раз, але ці футболісти грали досить багато часу. Зараз багато молоді теж вливається в основний склад. Чекаємо результатів", – цитує Суркіса Dynamomania з посиланням на Вацко Light.

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