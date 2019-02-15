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Суркіс дав останній шанс Гармашу – гравець покине Динамо, якщо не зміниться

20:09 2622 Читать на русском
Суркіс дав останній шанс Гармашу – гравець покине Динамо, якщо не зміниться
Денис Гармаш / Футбол 24

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, за яких умов клуб може продати Дениса Гармаша.

"Сподіваюся, що Гармаш візьметься за розум і не піде шляхом Хачеріді. Денис – дуже талановитий футболіст, а витрачає свій талант на непотрібні розмови з арбітрами.

Гармаш: Я не знаю, як краще грати

Якщо взяти його і Сидорчука – це абсолютні протилежності. Сергій після важкої травми відновлюється, терпить, готовий працювати, щоб повернути собі місце в основі. Він справжній лідер і капітан.

Нам не потрібен футболіст, який буде бігати й розмовляти з суддями. У мене була розмова з Гармашем. Я йому сказав, що це його останній шанс. Якщо він не зміниться, то Динамо виставить його на трансфер", – передає слова Суркіса Вацко Light.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Трансфери Динамо Київ Денис Гармаш Денис Гармаш
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